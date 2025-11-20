Тальков был убит из нагана 1895 года

«Господин», «зайка», «кожаный» — как россияне просят «Алису AI» называть их и почему
Вышел новый трейлер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл». Премьера в России — 22 января 2026 года
Среди российских молодоженов вырос спрос на прокат лимузинов и выступления кавер-групп
Charli XCX на сцене и за кулисами в трейлере фильма «Момент»
Сериал «Задание» с Марком Руффало продлили на второй сезон
Звезда «Сумерек» подрался с прохожим в центре Петербурга
Московский еврейский кинофестиваль пройдет в столице с 7 по 14 декабря
Количество владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries выросло на 62% за год
За последний месяц в Диснейленде во Флориде умерли 5 человек
Роман Стивена Кинга «Оно» исчез с крупных российских маркетплейсов и из книжных магазинов
Рэйф Файнс и Эль Фэннинг в дебютном трейлере «Голодных игр: Рассвет жатвы»
Количество книжных магазинов в России уменьшилось на 11%
Трейлер лайв-экшна «Моана» стал вторым самым просматриваемым в истории Disney
«Жуткое оригами»: показываем финальный локализованный трейлер «Крипера»
Новый триллер с Гленом Пауэллом получил дату премьеры
Фонд «Второе дыхание» провел съемку в рамках акции «Куртка бабушке зимой»
Вышел трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
С 1 марта алкоголь в общепите во дворах Подмосковья можно будет купить только в течение двух часов
Американскую «Игру в кальмара» начнут снимать в 2026 году
38% зумеров считают себя поколением, которое привносит новые ценности на рынок труда
Сеть магазинов одежды Modis собирается подать на банкротство
Две утраченные композиции Баха исполнили впервые за 320 лет
Режиссер «Истории игрушек-5» Эндрю Стэнтон считает, что у франшизы нет предела для продолжений
Суд отклонил иск о сексуализированном насилии к Вину Дизелю из‑за юридического вопроса
«Яндекс» проводит эксперимент по развитию сознания у ИИ
Джонатан Бейли написал письмо самому себе в прошлом
French Montana выступит в Москве в 2026 году
«Друзья» выложили последние 8 серий спин-оффа «Джоуи». Сериал закрыли 19 лет назад

Тальков был убит из нагана 1895 года

Фото: «Мосфильм»

Певец Игорь Тальков был убит из револьвера типа «Наган» образца 1895 года, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела о его убийстве.

«Выстрел был произведен оболочечной пулей 7,62 миллиметра из револьвера типа „Наган“ образца 1895 года», — говорится в них. Всего из револьвера было выпущено три пули. Установлено, что в артиста попала только одна из них.

В апреле этого года суд в Петербурге вынес приговор по делу об убийстве Игоря Талькова спустя 34 года. Судья заочно приговорил бывшего концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам за убийство артиста.

Тальков был убит 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный». По версии следствия, между Шляфманом и концертным директором певицы Азизы Игорем Малаховым возник спор из‑за очередности выхода на сцену.
В ходе конфликта Малахов достал револьвер, который Шляфман выхватил из рук и, предположительно, целясь в него, выстрелил, случайно убив Талькова. Шляфман в 1992 году уехал в Израиль.

Расскажите друзьям