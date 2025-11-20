Тальков был убит из нагана 1895 года

Певец Игорь Тальков был убит из револьвера типа «Наган» образца 1895 года, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела о его убийстве.
«Выстрел был произведен оболочечной пулей 7,62 миллиметра из револьвера типа „Наган“ образца 1895 года», — говорится в них. Всего из револьвера было выпущено три пули. Установлено, что в артиста попала только одна из них.
В апреле этого года суд в Петербурге вынес приговор по делу об убийстве Игоря Талькова спустя 34 года. Судья заочно приговорил бывшего концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам за убийство артиста.
Тальков был убит 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный». По версии следствия, между Шляфманом и концертным директором певицы Азизы Игорем Малаховым возник спор из‑за очередности выхода на сцену.
В ходе конфликта Малахов достал револьвер, который Шляфман выхватил из рук и, предположительно, целясь в него, выстрелил, случайно убив Талькова. Шляфман в 1992 году уехал в Израиль.