Умер басист The Stone Roses и Primal Scream Гари Маунфилд

«Господин», «зайка», «кожаный» — как россияне просят «Алису AI» называть их и почему
Вышел новый трейлер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл». Премьера в России — 22 января 2026 года
Среди российских молодоженов вырос спрос на прокат лимузинов и выступления кавер-групп
Charli XCX на сцене и за кулисами в трейлере фильма «Момент»
Тальков был убит из нагана 1895 года
Сериал «Задание» с Марком Руффало продлили на второй сезон
Звезда «Сумерек» подрался с прохожим в центре Петербурга
Московский еврейский кинофестиваль пройдет в столице с 7 по 14 декабря
Количество владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries выросло на 62% за год
За последний месяц в Диснейленде во Флориде умерли 5 человек
Роман Стивена Кинга «Оно» исчез с крупных российских маркетплейсов и из книжных магазинов
Рэйф Файнс и Эль Фэннинг в дебютном трейлере «Голодных игр: Рассвет жатвы»
Количество книжных магазинов в России уменьшилось на 11%
Трейлер лайв-экшна «Моана» стал вторым самым просматриваемым в истории Disney
«Жуткое оригами»: показываем финальный локализованный трейлер «Крипера»
Новый триллер с Гленом Пауэллом получил дату премьеры
Фонд «Второе дыхание» провел съемку в рамках акции «Куртка бабушке зимой»
Вышел трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
С 1 марта алкоголь в общепите во дворах Подмосковья можно будет купить только в течение двух часов
Американскую «Игру в кальмара» начнут снимать в 2026 году
38% зумеров считают себя поколением, которое привносит новые ценности на рынок труда
Сеть магазинов одежды Modis собирается подать на банкротство
Две утраченные композиции Баха исполнили впервые за 320 лет
Режиссер «Истории игрушек-5» Эндрю Стэнтон считает, что у франшизы нет предела для продолжений
Суд отклонил иск о сексуализированном насилии к Вину Дизелю из‑за юридического вопроса
«Яндекс» проводит эксперимент по развитию сознания у ИИ
Джонатан Бейли написал письмо самому себе в прошлом
French Montana выступит в Москве в 2026 году

Умер басист The Stone Roses и Primal Scream Гари Маунфилд

Фото: NurPhoto/Getty Images

В возрасте 63 лет скончался басист и один из основателей британской рок-группы The Stone Roses Гэри Мани Маунфилд. Об этом в фейсбуке* сообщил его брат. Причина смерти не раскрывается.

Маунфилд родился в 1962 году в Крампсолле и вырос в Манчестере. В начале 80-х вместе с Джоном Сквайром и Энди Казенсом он собрал группу, которая после нескольких изменений состава и названия превратилась в The Stone Roses. Свой первый концерт коллектив сыграл в 1984 году.

Изначально Мани играл на гитаре, но перешел на бас и стал определять фирменный грув The Stone Roses. Дебютный альбом группы 1989 года стал ключевой работой движения Madchester, сочетая инди-музыку и рейв-культуру.

После распада The Stone Roses в 1996 году Маунфилд присоединился к Primal Scream как басист, что стало началом творческого подъема группы. Музыкант оставался в коллективе до воссоединения The Stone Roses в 2011 году. Параллельно он играл в супергруппе Freebass вместе с Эндрю Рурком и Питером Хуком.

В последние годы Мани увлекался рыбалкой, поддерживал «Манчестер Юнайтед» и воспитывал двоих сыновей-близнецов. Недавно он анонсировал большой тур по Великобритании, во время которого планировал вспомнить ключевые моменты карьеры. Тур должен был пройти с сентября 2026-го по июнь 2027 года.

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям