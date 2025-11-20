Умер басист The Stone Roses и Primal Scream Гари Маунфилд

Маунфилд родился в 1962 году в Крампсолле и вырос в Манчестере. В начале 80-х вместе с Джоном Сквайром и Энди Казенсом он собрал группу, которая после нескольких изменений состава и названия превратилась в The Stone Roses. Свой первый концерт коллектив сыграл в 1984 году.