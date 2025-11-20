Умер басист The Stone Roses и Primal Scream Гари Маунфилд

В возрасте 63 лет скончался басист и один из основателей британской рок-группы The Stone Roses Гэри Мани Маунфилд. Об этом в фейсбуке* сообщил его брат. Причина смерти не раскрывается.
Маунфилд родился в 1962 году в Крампсолле и вырос в Манчестере. В начале 80-х вместе с Джоном Сквайром и Энди Казенсом он собрал группу, которая после нескольких изменений состава и названия превратилась в The Stone Roses. Свой первый концерт коллектив сыграл в 1984 году.
Изначально Мани играл на гитаре, но перешел на бас и стал определять фирменный грув The Stone Roses. Дебютный альбом группы 1989 года стал ключевой работой движения Madchester, сочетая инди-музыку и рейв-культуру.
После распада The Stone Roses в 1996 году Маунфилд присоединился к Primal Scream как басист, что стало началом творческого подъема группы. Музыкант оставался в коллективе до воссоединения The Stone Roses в 2011 году. Параллельно он играл в супергруппе Freebass вместе с Эндрю Рурком и Питером Хуком.
В последние годы Мани увлекался рыбалкой, поддерживал «Манчестер Юнайтед» и воспитывал двоих сыновей-близнецов. Недавно он анонсировал большой тур по Великобритании, во время которого планировал вспомнить ключевые моменты карьеры. Тур должен был пройти с сентября 2026-го по июнь 2027 года.
