Сериал «Задание» с Марком Руффало продлили на второй сезон

Фото: HBO Max

HBO продлил детективный сериал «Задание», главную роль в котором играет Марк Руффало. Дата выхода второго сезона пока не уточняется, пишет Deadline.

«Мы задолго до запуска знали, что имеем дело с мощным драматическим сериалом, но было невероятно приятно наблюдать, как зрители с энтузиазмом смотрят шоу и как с каждой неделей растет число просмотров», — сказала Франческа Орси, исполнительный вице-президент по программированию HBO.

Первый сезон шоу вышел 7 сентября. Руффало сыграл следователя по имени Том, который расследует серию жестоких ограблений в пригороде Филадельфии. Это выводит его на неприметного семьянина Робби, который оказывается преступником.  

Роль Робби в шоу исполнил Том Пелфри. Его герой разрушает жизни всех вокруг. Следующий за ним по пятам Том тем временем решает личные проблемы — в частности, пытается наладить сложные отношения с дочерью.

Создателем шоу выступил автор «Мейр из Исттауна» Брэд Ингелсби. В актерский состав проекта также вошли Тусо Мбеду («Женщина-король»), Рауль Кастильо («Улыбка-2»), Джейми МакШейн («1923»), Сэм Кили («Вильгельм Телль»), Фабьен Фрэнкел («Дом Дракона»), Эмилия Джонс («Бегущий человек») и другие. 

