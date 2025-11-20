Иван Золо возглавил мировой чарт Genius с треком «Баобаб»

Российский артист Иван Золо 20 ноября возглавил суточный чарт cайта Genius с треком «Баобаб».
Всего текст его трека посмотрели на платформе 175 тыс. раз. В топ Genius за 20 ноября также вошли песня «Hear My Hope» из американского мультсериала «Отель Хазбин», песня «Fear» исполнителя NF, песня «For Good» Кристин Ченовет и трек «The Fate of Ophelia» Тейлор Свифт.
Релиз трека состоялся в октябре. Песня начинается со строчек: «Это, может, брага или это баобаб?/На вид как собака, или это баобаб?/Может быть, бумага, или это баобаб?/Это что ль макака, это баобаб».
Трек стал популярен в соцсетях, пользователи сняли под него сотни роликов с танцами.
Genius — американский сайт, основанный в 2009 году. На нем пользователи составляют аннотации и интерпретации текстов песен. Ранее из русскоязычных артистов в топ чарта Genius попадали Макс Корж, GONE.Fludd и Big Baby Tape.