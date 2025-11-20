Иван Золо возглавил мировой чарт Genius с треком «Баобаб»

«Господин», «зайка», «кожаный» — как россияне просят «Алису AI» называть их и почему
Вышел новый трейлер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл». Премьера в России — 22 января 2026 года
Среди российских молодоженов вырос спрос на прокат лимузинов и выступления кавер-групп
Charli XCX на сцене и за кулисами в трейлере фильма «Момент»
Тальков был убит из нагана 1895 года
Сериал «Задание» с Марком Руффало продлили на второй сезон
Звезда «Сумерек» подрался с прохожим в центре Петербурга
Московский еврейский кинофестиваль пройдет в столице с 7 по 14 декабря
Количество владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries выросло на 62% за год
За последний месяц в Диснейленде во Флориде умерли 5 человек
Роман Стивена Кинга «Оно» исчез с крупных российских маркетплейсов и из книжных магазинов
Рэйф Файнс и Эль Фэннинг в дебютном трейлере «Голодных игр: Рассвет жатвы»
Количество книжных магазинов в России уменьшилось на 11%
Трейлер лайв-экшна «Моана» стал вторым самым просматриваемым в истории Disney
«Жуткое оригами»: показываем финальный локализованный трейлер «Крипера»
Новый триллер с Гленом Пауэллом получил дату премьеры
Фонд «Второе дыхание» провел съемку в рамках акции «Куртка бабушке зимой»
Вышел трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
С 1 марта алкоголь в общепите во дворах Подмосковья можно будет купить только в течение двух часов
Американскую «Игру в кальмара» начнут снимать в 2026 году
38% зумеров считают себя поколением, которое привносит новые ценности на рынок труда
Сеть магазинов одежды Modis собирается подать на банкротство
Две утраченные композиции Баха исполнили впервые за 320 лет
Режиссер «Истории игрушек-5» Эндрю Стэнтон считает, что у франшизы нет предела для продолжений
Суд отклонил иск о сексуализированном насилии к Вину Дизелю из‑за юридического вопроса
«Яндекс» проводит эксперимент по развитию сознания у ИИ
Джонатан Бейли написал письмо самому себе в прошлом
French Montana выступит в Москве в 2026 году

Иван Золо возглавил мировой чарт Genius с треком «Баобаб»

Фото: из соцсетей

Российский артист Иван Золо 20 ноября возглавил суточный чарт cайта Genius с треком «Баобаб».

Всего текст его трека посмотрели на платформе 175 тыс. раз. В топ Genius за 20 ноября также вошли песня «Hear My Hope» из американского мультсериала «Отель Хазбин», песня «Fear» исполнителя NF, песня «For Good» Кристин Ченовет и трек «The Fate of Ophelia» Тейлор Свифт.

Релиз трека состоялся в октябре. Песня начинается со строчек: «Это, может, брага или это баобаб?/На вид как собака, или это баобаб?/Может быть, бумага, или это баобаб?/Это что ль макака, это баобаб».

Видео: Ivanzolo2004/Youtube

Трек стал популярен в соцсетях, пользователи сняли под него сотни роликов с танцами.

Genius — американский сайт, основанный в 2009 году. На нем пользователи составляют аннотации и интерпретации текстов песен. Ранее из русскоязычных артистов в топ чарта Genius попадали Макс Корж, GONE.Fludd и Big Baby Tape.

Расскажите друзьям