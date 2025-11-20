Московский еврейский кинофестиваль пройдет в столице с 7 по 14 декабря

«Господин», «зайка», «кожаный» — как россияне просят «Алису AI» называть их и почему
Вышел новый трейлер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл». Премьера в России — 22 января 2026 года
Среди российских молодоженов вырос спрос на прокат лимузинов и выступления кавер-групп
Charli XCX на сцене и за кулисами в трейлере фильма «Момент»
Тальков был убит из нагана 1895 года
Сериал «Задание» с Марком Руффало продлили на второй сезон
Звезда «Сумерек» подрался с прохожим в центре Петербурга
Количество владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries выросло на 62% за год
За последний месяц в Диснейленде во Флориде умерли 5 человек
Роман Стивена Кинга «Оно» исчез с крупных российских маркетплейсов и из книжных магазинов
Рэйф Файнс и Эль Фэннинг в дебютном трейлере «Голодных игр: Рассвет жатвы»
Количество книжных магазинов в России уменьшилось на 11%
Трейлер лайв-экшна «Моана» стал вторым самым просматриваемым в истории Disney
«Жуткое оригами»: показываем финальный локализованный трейлер «Крипера»
Новый триллер с Гленом Пауэллом получил дату премьеры
Фонд «Второе дыхание» провел съемку в рамках акции «Куртка бабушке зимой»
Вышел трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
С 1 марта алкоголь в общепите во дворах Подмосковья можно будет купить только в течение двух часов
Американскую «Игру в кальмара» начнут снимать в 2026 году
38% зумеров считают себя поколением, которое привносит новые ценности на рынок труда
Сеть магазинов одежды Modis собирается подать на банкротство
Две утраченные композиции Баха исполнили впервые за 320 лет
Режиссер «Истории игрушек-5» Эндрю Стэнтон считает, что у франшизы нет предела для продолжений
Суд отклонил иск о сексуализированном насилии к Вину Дизелю из‑за юридического вопроса
«Яндекс» проводит эксперимент по развитию сознания у ИИ
Джонатан Бейли написал письмо самому себе в прошлом
French Montana выступит в Москве в 2026 году
«Друзья» выложили последние 8 серий спин-оффа «Джоуи». Сериал закрыли 19 лет назад

Московский еврейский кинофестиваль пройдет в столице с 7 по 14 декабря

Кадр из сериала «Цвайфлеры». Фото: ZDF Studios

10-й Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) продлится с 7 по 14 декабря. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе смотра. 

Показы пройдут на пяти площадках: в киноцентре «Октябрь», центре «Зотов», Еврейском музее и центре толерантности, Центральном доме журналиста и Московском еврейском общинном центре. В программе ― 50 картин из 14 стран.

Фестиваль откроется премьерой сериала «Цвайфлеры» ― семейной саги с элементами гангстерского кино о современной немецко-еврейской семье. В 2024 году проект удостоился Гран-при международного фестиваля сериалов Canneseries. 

По итогам конкурсной программы призы вручат в четырех номинациях: за лучший полнометражный художественный фильм, лучший короткометражный художественный проект, а также за лучшие полнометражные и короткометражные документальные картины. 

Кроме того, будут внеконкурсные показы и ретроспективная программа за авторством киноведа и продюсера Андрея Апостолова, программного директора фестивалей «Горький fest» и «Окно в Европу».

Программный директор фестиваля — Сергей Сдобнов, куратор комплексных проектов Дома культуры «ГЭС-2», писатель, создатель публичной программы кинотеатра «Пионер» (2018–2023), продюсер культурных проектов.

«Программа этого года во многом сложилась вокруг темы хрупкости связей, диалога или контакта: внутри семьи, между друзьями или малознакомыми людьми. Фокус программы — посмотреть, что приводит нас к разобщенности, потере себя. Все остальное — катастрофы мировой истории, события мировой культуры и повседневная жизнь оказываются последствиями выборов, которые сделали конкретные люди и общество в целом», ― отметил Сдобнов.

Подробную информацию и программу мероприятий МЕКФ ищите на его сайте.

Расскажите друзьям