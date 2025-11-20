Московский еврейский кинофестиваль пройдет в столице с 7 по 14 декабря

10-й Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) продлится с 7 по 14 декабря. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе смотра.
Показы пройдут на пяти площадках: в киноцентре «Октябрь», центре «Зотов», Еврейском музее и центре толерантности, Центральном доме журналиста и Московском еврейском общинном центре. В программе ― 50 картин из 14 стран.
Фестиваль откроется премьерой сериала «Цвайфлеры» ― семейной саги с элементами гангстерского кино о современной немецко-еврейской семье. В 2024 году проект удостоился Гран-при международного фестиваля сериалов Canneseries.
По итогам конкурсной программы призы вручат в четырех номинациях: за лучший полнометражный художественный фильм, лучший короткометражный художественный проект, а также за лучшие полнометражные и короткометражные документальные картины.
Кроме того, будут внеконкурсные показы и ретроспективная программа за авторством киноведа и продюсера Андрея Апостолова, программного директора фестивалей «Горький fest» и «Окно в Европу».
Программный директор фестиваля — Сергей Сдобнов, куратор комплексных проектов Дома культуры «ГЭС-2», писатель, создатель публичной программы кинотеатра «Пионер» (2018–2023), продюсер культурных проектов.
«Программа этого года во многом сложилась вокруг темы хрупкости связей, диалога или контакта: внутри семьи, между друзьями или малознакомыми людьми. Фокус программы — посмотреть, что приводит нас к разобщенности, потере себя. Все остальное — катастрофы мировой истории, события мировой культуры и повседневная жизнь оказываются последствиями выборов, которые сделали конкретные люди и общество в целом», ― отметил Сдобнов.
Подробную информацию и программу мероприятий МЕКФ ищите на его сайте.