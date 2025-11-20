Звезда «Сумерек» подрался с прохожим в центре Петербурга

44-летний Джастин Чон, известный по роли Эрика Йорки в «Сумерках», стал участником драки на улице Восстания в Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Актер рассказал, что шел в наушниках, когда на него начал кричать прохожий. Когда кореец повернулся и сказал, что не понимает русский язык, незнакомец внезапно толкнул его.
«Я бросил рюкзак и начал наносить удары. К счастью, нас разняла группа ребят, которые держали его, чтобы я смог уйти», ― сказал Джастин своей жене.
Джастин Чон с 2014 года состоит в браке с россиянкой Александрой. Они познакомились в Гонконге, где девушка работала моделью. У пары есть дочь. Сейчас Джастин занимается режиссурой, Александра — продюсированием. В Петербурге живут родители девушки.
С 1 октября по 1 ноября все части «Сумерек» вновь показывали в российских кинотеатрах. Сеансы проходили в нескольких крупных городах, включая Москву и Петербург. Прокат был неофициальным ― кинотеатры предлагали просмотр фильмов в качестве предсеансового обслуживания перед российскими короткометражками.
21 октября в «Яндекс Книгах» вышли «Легенды квилетов» Оливии Невельсон —первая книга-артефакт из культовой киносаги «Сумерки». Ее Белла Свон покупает в книжном магазине Порт-Анджелеса, чтобы узнать, кто такие «хладные» и как с ними связана семья Каллен. Аудиоверсию озвучила актриса дубляжа Наталья Фищук, известная как голос Беллы Свон в русской версии фильмов «Сумерки».