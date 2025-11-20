«Господин», «зайка», «кожаный» — как россияне просят «Алису AI» называть их и почему
Количество владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries выросло на 62% за год

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

Количество владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries за последний год выросло на 62%. Об этом сообщила объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ).

По данным компании, 67% новых ПВЗ открыли владельцы, которым принадлежит два или более пунктов выдачи. К концу октября 2025 года количество пунктов выдачи сети достигло отметки 90 тыс.

С 7 октября партнеры РВБ могут открывать ПВЗ в том числе в частных домах в населенных пунктах, деревнях и поселках с населением не более 5000 человек. Однако жилой дом не должен находиться в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ).

Недавно Wildberries & Russ запустила бета-версию собственного инструмента для выявления ИИ-изображений. Чтобы воспользоваться сервисом, нужен WB ID. Пока пользователям будет доступно 100 бесплатных проверок в месяц.

