«Яндекс» выяснил, как пользователи просят нейросеть «Алиса AI» называть их во время общения в чате. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».
Аналитики изучили обезличенные запросы со словами «называй меня», «зови меня» или «обращайся ко мне». Самой популярной оказалась просьба называть пользователя по имени. На втором месте по популярности ― вариант «господин» или «госпожа», на третьем ― «король» или «королева».
Полностью топ-10 выглядит так:
- по имени;
- «господин», «госпожа»;
- «королева», «король»;
- «хозяин», «хозяйка»;
- «родной», «родная»;
- «зайчик», «зайка»;
- «повелитель», «повелительница»;
- «любимый», «любимая»;
- «солнышко»;
- «кожаный», «кожаная».
Среди обращений попадаются и необычные варианты — например, «самый крутой кожаный на свете» и «милая сарделька».
В комментарии «Афише Daily» нейропсихолог и методист Александра Ковалевская объяснила результаты исследования. По ее словам, люди переносят формы взаимодействия из офлайна в цифровую среду — это естественная потребность в живом, эмоциональном общении.
Поэтому появление прозвищ — почти автоматический процесс. Мы уже привыкли одушевлять даже технику, которая ничего не отвечает: автомобили, бытовые приборы, компьютеры. Неудивительно, что AI-ассистент, который умеет поддерживать диалог, вызывает еще более живую реакцию.
Однако дело не только в эффекте присутствия. Когда человек живет в плотном рабочем ритме, психика естественным образом ищет способы разрядки. Юмор, легкая игра и небольшое ролевое переключение — один из самых простых и безопасных механизмов снижения напряжения. Обращения вроде „господин“ или „королева“ в таких случаях работают как маленькие эмоциональные маркеры: они позволяют выйти из фрустрирующей рутины и на секунду изменить привычный сценарий взаимодействия. Поэтому подобные фразы чаще всего появляются не из серьезных намерений, а как способ добавить в день иронии и внутренней свободы. Такие примеры из исследования, как „самый крутой кожаный на свете“ или „милая сарделька“, сами по себе говорят о том, что игра и юмор остаются важнейшими импульсами, к которым люди стремятся в свободное время».
Еще одна причина необычных обращений — психологическая потребность в безопасном общении. По данным Harvard Business Review, в 2025 году самый популярный кейс применения ИИ — терапия и эмоциональное сопровождение. Для части людей уже стало привычкой обсуждать свои чувства, сомнения и конфликты не с другими людьми, а с нейросетями.
Наконец, свою роль играет и культурный код. В русском языке исторически богата палитра эмоциональных обращений: многие говорят друг другу „солнышко“ и тому подобное даже вне романтического контекста. Перенос этой привычки в общение с голосовым помощником можно считать проявлением нашей природной эмоциональности.
Таким образом, необычные прозвища — будь то для себя или для AI-ассистента — вовсе не признак инфантильности или одиночества. Скорее это выражение естественной потребности в понятном, эмоционально окрашенном общении: пользователи просто переносят привычные формы взаимодействия из офлайна в цифровую среду».