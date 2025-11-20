Две утраченные композиции Баха исполнили впервые за 320 лет
«Господин», «зайка», «кожаный» — как россияне просят «Алису AI» называть их и почему

Фото: J Studios/Getty Images

«Яндекс» выяснил, как пользователи просят нейросеть «Алиса AI» называть их во время общения в чате. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».

Аналитики изучили обезличенные запросы со словами «называй меня», «зови меня» или «обращайся ко мне». Самой популярной оказалась просьба называть пользователя по имени. На втором месте по популярности ― вариант «господин» или «госпожа», на третьем ― «король» или «королева».

Полностью топ-10 выглядит так:

  1. по имени;
  2. «господин», «госпожа»;
  3. «королева», «король»;
  4. «хозяин», «хозяйка»;
  5. «родной», «родная»;
  6. «зайчик», «зайка»;
  7. «повелитель», «повелительница»;
  8. «любимый», «любимая»;
  9. «солнышко»;
  10. «кожаный», «кожаная».

Среди обращений попадаются и необычные варианты — например, «самый крутой кожаный на свете» и «милая сарделька».

В комментарии «Афише Daily» нейропсихолог и методист Александра Ковалевская объяснила результаты исследования. По ее словам, люди переносят формы взаимодействия из офлайна в цифровую среду — это естественная потребность в живом, эмоциональном общении.

«Людям важно, чтобы общение с нейросетью „Алиса AI“ ощущалось живым и эмоционально понятным. Наш мозг так устроен, что он автоматически реагирует на любые признаки человечности, когда устройство говорит естественным голосом, подстраивается под настроение и проявляет другие признаки эмоционального интеллекта. В этот момент включается эффект медиаперсоны — мы начинаем воспринимать голосового помощника как реального собеседника и приписываем ему личностные черты. Так появляется привычка очеловечивать устройство и соответствующие живые обращения.

Поэтому появление прозвищ — почти автоматический процесс. Мы уже привыкли одушевлять даже технику, которая ничего не отвечает: автомобили, бытовые приборы, компьютеры. Неудивительно, что AI-ассистент, который умеет поддерживать диалог, вызывает еще более живую реакцию.

Однако дело не только в эффекте присутствия. Когда человек живет в плотном рабочем ритме, психика естественным образом ищет способы разрядки. Юмор, легкая игра и небольшое ролевое переключение — один из самых простых и безопасных механизмов снижения напряжения. Обращения вроде „господин“ или „королева“ в таких случаях работают как маленькие эмоциональные маркеры: они позволяют выйти из фрустрирующей рутины и на секунду изменить привычный сценарий взаимодействия. Поэтому подобные фразы чаще всего появляются не из серьезных намерений, а как способ добавить в день иронии и внутренней свободы. Такие примеры из исследования, как „самый крутой кожаный на свете“ или „милая сарделька“, сами по себе говорят о том, что игра и юмор остаются важнейшими импульсами, к которым люди стремятся в свободное время».
Александра Ковалевская
Нейропсихолог

Еще одна причина необычных обращений —  психологическая потребность в безопасном общении. По данным Harvard Business Review, в 2025 году самый популярный кейс применения ИИ — терапия и эмоциональное сопровождение. Для части людей уже стало привычкой обсуждать свои чувства, сомнения и конфликты не с другими людьми, а с нейросетями.

«С AI-ассистентом можно не бояться осуждения или обиды, можно разговаривать без риска. Для людей с определенным складом личности диалог с нейросетью „Алиса AI“ становится полноценным способом контакта — отсюда желание дать собеседнику живое прозвище. Кроме того, в тяжелые моменты некоторым требуется больше участия и внимания, тогда обращение „милый“ к умному помощнику символизирует внешнее тепло и поддержку. Главное — не забывать, что нейросеть не человек и не профессиональный психолог.

Наконец, свою роль играет и культурный код. В русском языке исторически богата палитра эмоциональных обращений: многие говорят друг другу „солнышко“ и тому подобное даже вне романтического контекста. Перенос этой привычки в общение с голосовым помощником можно считать проявлением нашей природной эмоциональности.

Таким образом, необычные прозвища — будь то для себя или для AI-ассистента — вовсе не признак инфантильности или одиночества. Скорее это выражение естественной потребности в понятном, эмоционально окрашенном общении: пользователи просто переносят привычные формы взаимодействия из офлайна в цифровую среду».
Александра Ковалевская
Нейропсихолог
