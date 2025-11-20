«Людям важно, чтобы общение с нейросетью „Алиса AI“ ощущалось живым и эмоционально понятным. Наш мозг так устроен, что он автоматически реагирует на любые признаки человечности, когда устройство говорит естественным голосом, подстраивается под настроение и проявляет другие признаки эмоционального интеллекта. В этот момент включается эффект медиаперсоны — мы начинаем воспринимать голосового помощника как реального собеседника и приписываем ему личностные черты. Так появляется привычка очеловечивать устройство и соответствующие живые обращения.



Поэтому появление прозвищ — почти автоматический процесс. Мы уже привыкли одушевлять даже технику, которая ничего не отвечает: автомобили, бытовые приборы, компьютеры. Неудивительно, что AI-ассистент, который умеет поддерживать диалог, вызывает еще более живую реакцию.



Однако дело не только в эффекте присутствия. Когда человек живет в плотном рабочем ритме, психика естественным образом ищет способы разрядки. Юмор, легкая игра и небольшое ролевое переключение — один из самых простых и безопасных механизмов снижения напряжения. Обращения вроде „господин“ или „королева“ в таких случаях работают как маленькие эмоциональные маркеры: они позволяют выйти из фрустрирующей рутины и на секунду изменить привычный сценарий взаимодействия. Поэтому подобные фразы чаще всего появляются не из серьезных намерений, а как способ добавить в день иронии и внутренней свободы. Такие примеры из исследования, как „самый крутой кожаный на свете“ или „милая сарделька“, сами по себе говорят о том, что игра и юмор остаются важнейшими импульсами, к которым люди стремятся в свободное время».

Александра Ковалевская Нейропсихолог