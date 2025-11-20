За последний месяц в Диснейленде во Флориде умерли 5 человек

14 и 23 октября в Contemporary Resort женщина и мужчина покончили с собой. 21 октября в Fort Wilderness Resort and Campground 60-летний мужчина умер в результате приступа. 2 ноября в Disney’s Pop Century Resort 60-летней женщине потребовалась неотложная медицинская помощь. Она скончалась по пути в больницу. Пятый человек погиб 8 ноября на территории парка развлечений Disney World.