За последний месяц в Диснейленде во Флориде умерли 5 человек

На территории парка развлечений Disney World во Флориде за последний месяц умерли 5 человек. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на бюро судебно-медицинской экспертизы округа Ориндж.

14 и 23 октября в Contemporary Resort женщина и мужчина покончили с собой. 21 октября в Fort Wilderness Resort and Campground 60-летний мужчина умер в результате приступа. 2 ноября в Disney’s Pop Century Resort 60-летней женщине потребовалась неотложная медицинская помощь. Она скончалась по пути в больницу. Пятый человек погиб 8 ноября на территории парка развлечений Disney World.

«Сочетание отслеживания экстренных вызовов в режиме реального времени, активных фан-сообществ и возросшей онлайн-активности привлекло больше внимания к инцидентам, которые в предыдущие годы, возможно, не стали бы широко обсуждаться», — говорится в блоге Disney Dining.

По данным Variety, ежегодно парки и 36 курортов Disney World посещают более 58 млн человек. В октябре 60-летняя женщина умерла после визита в «Особняк с привидениями» в Диснейленде в Калифорнии. Она потеряла сознание после посещения аттракциона, посвященного мультфильму «Кошмар перед Рождеством».

