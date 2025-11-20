Рэйф Файнс и Эль Фэннинг в дебютном трейлере «Голодных игр: Рассвет жатвы»

«Господин», «зайка», «кожаный» — как россияне просят «Алису AI» называть их и почему
Вышел новый трейлер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл». Премьера в России — 22 января 2026 года
Среди российских молодоженов вырос спрос на прокат лимузинов и выступления кавер-групп
Charli XCX на сцене и за кулисами в трейлере фильма «Момент»
Тальков был убит из нагана 1895 года
Сериал «Задание» с Марком Руффало продлили на второй сезон
Звезда «Сумерек» подрался с прохожим в центре Петербурга
Московский еврейский кинофестиваль пройдет в столице с 7 по 14 декабря
Количество владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries выросло на 62% за год
За последний месяц в Диснейленде во Флориде умерли 5 человек
Роман Стивена Кинга «Оно» исчез с крупных российских маркетплейсов и из книжных магазинов
Количество книжных магазинов в России уменьшилось на 11%
Трейлер лайв-экшна «Моана» стал вторым самым просматриваемым в истории Disney
«Жуткое оригами»: показываем финальный локализованный трейлер «Крипера»
Новый триллер с Гленом Пауэллом получил дату премьеры
Фонд «Второе дыхание» провел съемку в рамках акции «Куртка бабушке зимой»
Вышел трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
С 1 марта алкоголь в общепите во дворах Подмосковья можно будет купить только в течение двух часов
Американскую «Игру в кальмара» начнут снимать в 2026 году
38% зумеров считают себя поколением, которое привносит новые ценности на рынок труда
Сеть магазинов одежды Modis собирается подать на банкротство
Две утраченные композиции Баха исполнили впервые за 320 лет
Режиссер «Истории игрушек-5» Эндрю Стэнтон считает, что у франшизы нет предела для продолжений
Суд отклонил иск о сексуализированном насилии к Вину Дизелю из‑за юридического вопроса
«Яндекс» проводит эксперимент по развитию сознания у ИИ
Джонатан Бейли написал письмо самому себе в прошлом
French Montana выступит в Москве в 2026 году
«Друзья» выложили последние 8 серий спин-оффа «Джоуи». Сериал закрыли 19 лет назад

Рэйф Файнс и Эль Фэннинг в дебютном трейлере «Голодных игр: Рассвет жатвы»

Фото: скрин из видео Lionsgate

Киностудия Lionsgate опубликовала первый трейлер «Голодных игр: Рассвет жатвы». В российский прокат картина выйдет 19 ноября 2026 года.

Новый фильм, «Рассвет жатвы», основанный на романе Сьюзен Коллинз, расскажет о событиях, произошедших за четверть века до оригинальной истории. Сюжет сосредоточится на 50-х «Голодных играх», где юный Хеймитч Абернати впервые оказывается на арене.

Видео: Lionsgate

Режиссером снова выступает Фрэнсис Лоренс, снявший все предыдущие части. В актерский состав вошли Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фэннинг, Рэйф Файнс, Майя Хоук, Билли Портер, Джесси Племонс и другие звезды.

В мае киностудия Lionsgate запустила масштабный онлайн-кастинг, где участники должны были исполнить сцену, песню или импровизацию из любимого фильма серии. Победителем стал Девон Синглтэри, актер и режиссер из Флориды. Он получил возможность попасть на съемочную площадку картины и сыграть в нем роль Блэра — близкого друга Хеймитча Абернати и Берда Эвердина, отца Китнисс.  Актер признавался, что участие в проекте — это огромная честь и что он давно восхищается вселенной «Голодных игр».

