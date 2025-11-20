Рэйф Файнс и Эль Фэннинг в дебютном трейлере «Голодных игр: Рассвет жатвы»

Киностудия Lionsgate опубликовала первый трейлер «Голодных игр: Рассвет жатвы». В российский прокат картина выйдет 19 ноября 2026 года.
Новый фильм, «Рассвет жатвы», основанный на романе Сьюзен Коллинз, расскажет о событиях, произошедших за четверть века до оригинальной истории. Сюжет сосредоточится на 50-х «Голодных играх», где юный Хеймитч Абернати впервые оказывается на арене.
Режиссером снова выступает Фрэнсис Лоренс, снявший все предыдущие части. В актерский состав вошли Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фэннинг, Рэйф Файнс, Майя Хоук, Билли Портер, Джесси Племонс и другие звезды.
В мае киностудия Lionsgate запустила масштабный онлайн-кастинг, где участники должны были исполнить сцену, песню или импровизацию из любимого фильма серии. Победителем стал Девон Синглтэри, актер и режиссер из Флориды. Он получил возможность попасть на съемочную площадку картины и сыграть в нем роль Блэра — близкого друга Хеймитча Абернати и Берда Эвердина, отца Китнисс. Актер признавался, что участие в проекте — это огромная честь и что он давно восхищается вселенной «Голодных игр».