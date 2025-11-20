Госдума приняла закон о техсборе. Электроника подорожает, предупреждают эксперты

Госдума приняла в окончательном чтении закон о технологическом сборе ― квазиналоге, который будут взимать за импорт и производство электроники.
Новые правила заработают с 1 сентября 2026 года. С этой даты за ввоз или производство продукции с электронной компонентной базой (ЭКБ) нужно будет платить спецсбор в размере до 5000 рублей за единицу продукции.
Квазиналогом будет облагаться и промышленная продукция, содержащая ЭКБ. Ставки техсбора, перечень товаров, на которые он распространяется, а также порядок и сроки его оплаты утвердит правительство.
Источники «Ведомостей», близкие к Минпромторгу, говорили, что налог распространят лишь на те категории товаров, где доля российских производителей невысока. На первом этапе он коснется только готовой продукции, добавляли они.
Деньги, собранные с производителей и импортеров, направят на развитие и поддержку российской радио- и микроэлектронной промышленности. Администратором технологического сбора будет Минпромторг.
2 июля введение промышленного сбора анонсировал министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он говорил, что новый налог может коснуться радиоэлектронной промышленности и микроэлектроники.
По словам экспертов, опрошенных Forbes, новый сбор приведет к повышению цен на электронику, по крайней мере на величину сбора. Специалисты также прогнозируют дисбаланс на рынке между белым и теневым сектором ― поскольку разрыв между легально и нелегально ввезенным товаром увеличится, положение добросовестных импортеров и производителей ухудшится.