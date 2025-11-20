Количество книжных магазинов в России уменьшилось на 11%

Количество книжных магазинов в российских городах уменьшилось на 11,3% за два года. Сейчас их 2247, пишут «Ведомости».
Самое большое сокращение — на 71 точку — зафиксировано в Центральном федеральном округе. На текущий момент в регионе работает 433 книжных магазина. На втором месте по снижению количества точек — Сибирский округ: там их закрылось 39. На третьем месте — Приволжский округ, где закрылись 32 книжных. Единственным округом, где количество таких магазинов увеличилось, стал Южный: там появились семь новых точек.
Москва осталась лидером среди городов-миллионников по количеству книжных магазинов: в столице их 185. Однако столица стала рекордсменом по динамике снижения: за год в городе перестал работать 51 магазин. В Москве большое снижение связано с почти полным уходом сети «Книжный лабиринт», закрывшей 32 точки, отмечают эксперты.
Главная причина сокращения магазинов в стране — конкуренция с маркетплейсами, пишет издание. Онлайн-магазины демпингуют, кроме того, у книжных больше экономических издержек, чем у маркетплейсов.