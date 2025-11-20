«Господин», «зайка», «кожаный» — как россияне просят «Алису AI» называть их и почему
Трейлер лайв-экшна «Моана» стал вторым самым просматриваемым в истории Disney

Фото: Netflix

За первые сутки трейлер игрового ремейка мультфильма «Моана» студии Disney посмотрели 182 млн человек. Больше только у «Короля Льва» 2019 года — 225 млн просмотров. Об этом сообщает Deadline.

Среди всех трейлеров, выпущенных в 2025 году, по количеству просмотров за первые сутки «Моана» заняла третье место. В топ-2 вошли «Фантастическая четверка: Первые шаги» (202 млн просмотров) и сиквел фильма «Дьявол носит Prada» (185 млн просмотров).

Премьера «Моаны» назначена на 10 июля 2026 года. Главную роль в фильме исполнила 17-летняя дебютантка Кэтрин Лагайя. Полубога Мауи, как и в оригинальном мультфильме 2016 года, вновь играет Дуэйн Джонсон.

Режиссером фильма выступает Томас Кайл, а за сценарий вместе с Джаредом Бушем (сценарист оригинала) отвечает Дана Леду Миллер. Музыкальное сопровождение вновь создаст Марк Манчина, а Лин-Мануэль Миранда выступит одним из продюсеров.

Действие «Моаны» происходит 2000 лет назад на островах Тихого океана. Главная героиня, 14-летняя принцесса Моана Ваялики, отправляется на поиски сказочного острова, чтобы спасти свою семью. По пути она знакомится с полубогом Мауи. Вместе им предстоит переплыть весь океан и столкнуться лицом к лицу с морскими чудовищами.

