В Лондоне откроется выставка с архивами Уэса Андерсона

Завтра в лондонском Музее дизайна откроется выставка, на которую создателей вдохновила киновселенная Уэса Андерсона. Она проведет посетителей через всю карьеру режиссера: от экспериментов 1990-х до последней «Финикийской схемы». Экспозиция продлится до 26 июля 2026 года.
Будет представлено более 700 предметов из личных архивов Андерсона: оригинальные раскадровки, поляроиды, эскизы, картины, блокноты, куклы, миниатюрные модели, костюмы и многое другое.
Центральными элементами экспозиции станут модель отеля «Гранд Будапешт», вендинговые автоматы из «Астероид-Сити», норковая шуба Fendi героини Гвинет Пэлтроу из «Семейки Тененбаум» и кукла мистера Фокса.
Отдельное внимание уделено кинематографическому наследию Андерсона: в программе его дебютная короткометражка «Бутылочная ракета» (1993) и другие менее известные работы: «Отель „Шевалье“» (2007), пролог к «Поезду на Дарджилинг» и фильм «Кастелло-Кавальканти» (2013)