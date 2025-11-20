В Лондоне откроется выставка с архивами Уэса Андерсона

Завтра в лондонском Музее дизайна откроется выставка, на которую создателей вдохновила киновселенная Уэса Андерсона. Она проведет посетителей через всю карьеру режиссера: от экспериментов 1990-х до последней «Финикийской схемы». Экспозиция продлится до 26 июля 2026 года.