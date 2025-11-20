Канье Уэст встретился с группой «Тату» и Гошей Рубчинским в Токио

Американский рэпер Канье Уэст встретился с российской группой «Тату» и дизайнером Гошей Рубчинским в Токио. Видео со встречи опубликовала участница группы Лена Катина в своем инстаграме*.
Встреча прошла по случаю открытия магазина бренда Гоши Рубчинского в столице Японии, рассказали в телеграм-канале группы «Лауд». «Серега из „Лауд“, Гоша Рубчинский и группа „Тату“ собрались в Японии на открытие нового магазина Гоши, звучит как начало анекдота, но нет, это реальность», — говорится в посте группы.
В сентябре стало известно, что группа «Тату» — новые амбассадоры бренда Гоши Рубчинского. Артистки появились в рекламной кампании дизайнера.
Источник: @lenakatina