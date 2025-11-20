«Жуткое оригами»: показываем финальный локализованный трейлер «Крипера»

«Господин», «зайка», «кожаный» — как россияне просят «Алису AI» называть их и почему
Вышел новый трейлер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл». Премьера в России — 22 января 2026 года
Среди российских молодоженов вырос спрос на прокат лимузинов и выступления кавер-групп
Charli XCX на сцене и за кулисами в трейлере фильма «Момент»
Тальков был убит из нагана 1895 года
Сериал «Задание» с Марком Руффало продлили на второй сезон
Звезда «Сумерек» подрался с прохожим в центре Петербурга
Московский еврейский кинофестиваль пройдет в столице с 7 по 14 декабря
Количество владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries выросло на 62% за год
За последний месяц в Диснейленде во Флориде умерли 5 человек
Роман Стивена Кинга «Оно» исчез с крупных российских маркетплейсов и из книжных магазинов
Рэйф Файнс и Эль Фэннинг в дебютном трейлере «Голодных игр: Рассвет жатвы»
Количество книжных магазинов в России уменьшилось на 11%
Трейлер лайв-экшна «Моана» стал вторым самым просматриваемым в истории Disney
Новый триллер с Гленом Пауэллом получил дату премьеры
Фонд «Второе дыхание» провел съемку в рамках акции «Куртка бабушке зимой»
Вышел трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
С 1 марта алкоголь в общепите во дворах Подмосковья можно будет купить только в течение двух часов
Американскую «Игру в кальмара» начнут снимать в 2026 году
38% зумеров считают себя поколением, которое привносит новые ценности на рынок труда
Сеть магазинов одежды Modis собирается подать на банкротство
Две утраченные композиции Баха исполнили впервые за 320 лет
Режиссер «Истории игрушек-5» Эндрю Стэнтон считает, что у франшизы нет предела для продолжений
Суд отклонил иск о сексуализированном насилии к Вину Дизелю из‑за юридического вопроса
«Яндекс» проводит эксперимент по развитию сознания у ИИ
Джонатан Бейли написал письмо самому себе в прошлом
French Montana выступит в Москве в 2026 году
«Друзья» выложили последние 8 серий спин-оффа «Джоуи». Сериал закрыли 19 лет назад

«Жуткое оригами»: показываем финальный локализованный трейлер «Крипера»

Фото: «Атмосфера кино»

«Атмосфера кино» и Arna Media поделились с «Афишей Daily» финальным локализованным трейлером «Крипера». Новый хоррор Осгуда Перкинса («Собиратель душ», «Обезьяна») выйдет в российский прокат 4 декабря. 

В ролике перечислили отзывы на фильм от Пон Чжун Хо, Гильермо дель Торо, Джеймса Вана и Хидэо Кодзимы. Дель Торо назвал картину «жутким оригами», а Джеймс Ван ― «холодящим кровь погружением в безумие».

Видео: «Атмосфера кино»

В центре сюжета ― Малкольм и Лиз, которые решают провести в уединенной хижине романтические выходные по случаю годовщины. Однако, когда Малкольму внезапно приходится вернуться в город, Лиз остается одна ― и сталкивается с невыразимым злом, которое раскрывает темные тайны хижины.

«Это не только хоррор о сверхъестественном, но еще и метафора отношений. В фильме заложена идея трансформации любви — от чувства, которое поначалу воодушевляет, до страха за жизнь и будущее. Именно это ощущение — как легко даже с самым близким человеком почувствовать себя чужим и понять, что ты не всегда знаешь того, кого полюбил, — и становится главным источником ужаса в фильме», ― отмечал режиссер.

В главных ролях — Татьяна Маслани («Темное дитя») и Россиф Сазерленд («В чужой шкуре»). Сценарий фильма написал Ник Лепард («Хищные твари»), продюсерами выступили Крис Фергюсон и Джесси Сават из Oddfellows.

В разговоре с IndieWire Перкинс уточнил, что «Крипер» продолжает его «отстраненный» взгляд на хоррор: если «Собиратель душ» был «поп-версией» жанра, а «Обезьяна» — комедией о смерти, то «Крипер» — «размышление об отношениях».

3 декабря «Каро/Арт» проведет премьерные спецпоказы «Крипера» в нескольких городах. В московском киноцентре «Октябрь» фильм представят философ Евгений Цуркан и кинокритик Арина Бойко. В «Варшавском экспрессе» в Петербурге картину можно будет обсудить с кинокритиком Максимом Ершовым. 4 декабря в Краснодаре пройдет спецпоказ с киноведом Кирой Кац.

Крипер
Триллер / с 3 декабря
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям