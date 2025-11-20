«Жуткое оригами»: показываем финальный локализованный трейлер «Крипера»

«Атмосфера кино» и Arna Media поделились с «Афишей Daily» финальным локализованным трейлером «Крипера». Новый хоррор Осгуда Перкинса («Собиратель душ», «Обезьяна») выйдет в российский прокат 4 декабря.
В ролике перечислили отзывы на фильм от Пон Чжун Хо, Гильермо дель Торо, Джеймса Вана и Хидэо Кодзимы. Дель Торо назвал картину «жутким оригами», а Джеймс Ван ― «холодящим кровь погружением в безумие».
В центре сюжета ― Малкольм и Лиз, которые решают провести в уединенной хижине романтические выходные по случаю годовщины. Однако, когда Малкольму внезапно приходится вернуться в город, Лиз остается одна ― и сталкивается с невыразимым злом, которое раскрывает темные тайны хижины.
«Это не только хоррор о сверхъестественном, но еще и метафора отношений. В фильме заложена идея трансформации любви — от чувства, которое поначалу воодушевляет, до страха за жизнь и будущее. Именно это ощущение — как легко даже с самым близким человеком почувствовать себя чужим и понять, что ты не всегда знаешь того, кого полюбил, — и становится главным источником ужаса в фильме», ― отмечал режиссер.
В главных ролях — Татьяна Маслани («Темное дитя») и Россиф Сазерленд («В чужой шкуре»). Сценарий фильма написал Ник Лепард («Хищные твари»), продюсерами выступили Крис Фергюсон и Джесси Сават из Oddfellows.
В разговоре с IndieWire Перкинс уточнил, что «Крипер» продолжает его «отстраненный» взгляд на хоррор: если «Собиратель душ» был «поп-версией» жанра, а «Обезьяна» — комедией о смерти, то «Крипер» — «размышление об отношениях».
3 декабря «Каро/Арт» проведет премьерные спецпоказы «Крипера» в нескольких городах. В московском киноцентре «Октябрь» фильм представят философ Евгений Цуркан и кинокритик Арина Бойко. В «Варшавском экспрессе» в Петербурге картину можно будет обсудить с кинокритиком Максимом Ершовым. 4 декабря в Краснодаре пройдет спецпоказ с киноведом Кирой Кац.