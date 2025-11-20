Бренд мужской одежды Cerca Trova откроет бутик с бильярдом в Петербурге

Российский бренд мужской одежды Cerca Trova откроет свой первый бутик в Петербурге. Официальное открытие запланировано на декабрь 2025 года.
Магазин площадью 413 квадратных метров расположится в центре города, на улице Моисеенко, дом 22, литера 3, напротив Невской ратуши. Интерьер нового пространства будет выдержан в концепции современной классики, с акцентом на строгий мужской стиль.
В отделке использованы благородные породы дерева и глубокие зеленые тона. Одной из особенностей бутика станет зона отдыха с бильярдным столом.
«Наша цель — менять рынок мужской одежды в России, не ограничиваясь только Москвой. Поэтому мы с особой радостью сообщаем о скором открытии бутика в Санкт-Петербурге», — Александр Капустин, сооснователь и креативный директор Cerca Trova.