Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди российских абонентов
Опрос: каждая вторая россиянка чувствует себя сильнее своего мужчины
В Будапеште нашли нетронутый римский саркофаг возрастом 1700 лет
В Люблино снесут довоенные дома ради многоэтажек по программе реновации
Комикс о Супермене, найденный на чердаке в Калифорнии, продали за 9,12 млн долларов
«Литрес»: 80% digital-авторов назвали слова «хайп» и «кринж» новой литературной нормой
Kion запустил собственное производство вертикальных микродрам
Полузащитник «Челси» Коул Палмер сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь
«Евровидение» меняет правила после спора вокруг голосования за Израиль
Аналитики: спрос на психологические триллеры в России за год вырос на 30%, а на драмы — на 10%
В Мексике около 12,9 млн граждан хранят банкноту с аксолотлем
Хабиб Нурмагомедов позвал Павла Дурова на тренировку
Роскачество составило топ лучших российских красных и белых вин 2025 года
Parmigiano Reggiano заключил соглашение о продвижении сыра в новых фильмах и сериалах
Нейросетями пользуется каждый четвертый россиянин
Мультфильм Pixar «Прыгуны» обзавелся полноценным трейлером
У «Дома Дракона» будет четвертый сезон
Paramount готовит перезапуск «Черепашек-ниндзя»
Collider составил топ-10 хорроров XX века о монстрах
Сценаристы сериала по «Гарри Поттеру» уже пишут сценарий для второго сезона
В России выросли цены на бритвы
Вышел финальный трейлер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эджертоном в роли лесоруба
Apple Music составил список лучших поп-песен 2025 года
Сельдь под шубой возглавила рейтинг готовых салатов в России
Автопортрет Фриды Кало побил ценовой рекорд для женщин-художниц
A$AP Rocky и Puma представили кроссовки в гоночном стиле
Брендан Фрейзер о «Мумии-4»: «Пора дать фанатам то, чего они хотят»

Бренд мужской одежды Cerca Trova откроет бутик с бильярдом в Петербурге

Российский бренд мужской одежды Cerca Trova откроет свой первый бутик в Петербурге. Официальное открытие запланировано на декабрь 2025 года.

Магазин площадью 413 квадратных метров расположится в центре города, на улице Моисеенко, дом 22, литера 3, напротив Невской ратуши. Интерьер нового пространства будет выдержан в концепции современной классики, с акцентом на строгий мужской стиль.

В отделке использованы благородные породы дерева и глубокие зеленые тона. Одной из особенностей бутика станет зона отдыха с бильярдным столом.

«Наша цель — менять рынок мужской одежды в России, не ограничиваясь только Москвой. Поэтому мы с особой радостью сообщаем о скором открытии бутика в Санкт-Петербурге», — Александр Капустин, сооснователь и креативный директор Cerca Trova.

