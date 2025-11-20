«Господин», «зайка», «кожаный» — как россияне просят «Алису AI» называть их и почему
Новый триллер с Гленом Пауэллом получил дату премьеры

Кадр из фильма «Я не киллер». Фото: Netflix

Студия A24 изменила название триллера «Huntington» («Наследник») с Гленом Пауэллом. Фильм выйдет в прокат под новым названием — «How to Make a Killing». Премьера состоится 20 февраля 2026 года, пишет The Hollywood Reporter.

Режиссером и автором сценария выступил Джон Паттон Форд («Преступница Эмили»). В актерский состав также вошли Маргарет Куолли и Эд Харрис.

Триллер расскажет о Бекете Редфеллоу — наследнике многомиллиардного состояния, который не остановится ни перед чем, чтобы добиться того, что, по его мнению, он заслуживает. Форд снял фильм по своему оригинальному сценарию. Он был навеян фильмом 1949 года «Добрые сердца и короны». Съемки начались летом 2024 года.

