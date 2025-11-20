Фонд «Второе дыхание» провел съемку в рамках акции «Куртка бабушке зимой»

«Второе дыхание» запустило спецпроект «Бабушки могут всё» — фотосессию пожилых благополучательниц фонда: активных, самостоятельных и с собственными мечтами.
Одежду для съемки предоставил бренд Daisyknit. Фотограф, стилист и визажисты участвовали на волонтерской основе.
Акцию поддерживает фэшн-ретейлер Lamoda: до 20 декабря в ПВЗ с установленными контейнерами «Второго дыхания» можно будет оставить одежду, которая станет частью инициативы «Куртка бабушке зимой» — ежегодной акции фонда, помогающей передать пожилым людям вещи, чтобы они встретили зиму с достоинством.
В рамках инициативы фонд направит одежду жителям 15 регионов России, в том числе Тверской, Владимирской, Костромской, Псковской областей и Чечни.
На сайте «Второго дыхания» также можно оформить пожертвование. По словам сотрудников, на доставку комплекта теплых вещей одному человеку требуется около 1340 рублей.