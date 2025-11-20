Вышел трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»

Киностудия Toho представила трейлер второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». Он выйдет 16 января 2026 года. Эпизоды будут выходить каждую неделю по пятницам.
По сюжету аниме, спустя пятьдесят лет после героической победы над Королем демонов эльфийка-волшебница Фрирен встречается с заметно постаревшими боевыми товарищами, сталкивается с их смертностью и хочет лучше понять их. Она берет в ученицы человеческую девушку и отправляется по местам боевой славы, чтобы пообщаться с умершим другом.
Первый сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» рассказывает о событиях, описанных в первых шести томах одноименной манги. Следующий сезон сосредоточится на следующих частях. Герои продолжат путешествие к замку Короля демонов, встречая на пути молодых волшебников и сражаясь с демонами.
Первая половина эпизодов первого сезона вышла осенью 2023 года. Премьера второй части состоялась весной 2024-го.