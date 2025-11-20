Госдума повысит МРОТ до 27 093 рублей с января 2026 года

«Господин», «зайка», «кожаный» — как россияне просят «Алису AI» называть их и почему
Вышел новый трейлер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл». Премьера в России — 22 января 2026 года
Среди российских молодоженов вырос спрос на прокат лимузинов и выступления кавер-групп
Charli XCX на сцене и за кулисами в трейлере фильма «Момент»
Тальков был убит из нагана 1895 года
Сериал «Задание» с Марком Руффало продлили на второй сезон
Звезда «Сумерек» подрался с прохожим в центре Петербурга
Московский еврейский кинофестиваль пройдет в столице с 7 по 14 декабря
Количество владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries выросло на 62% за год
За последний месяц в Диснейленде во Флориде умерли 5 человек
Роман Стивена Кинга «Оно» исчез с крупных российских маркетплейсов и из книжных магазинов
Рэйф Файнс и Эль Фэннинг в дебютном трейлере «Голодных игр: Рассвет жатвы»
Количество книжных магазинов в России уменьшилось на 11%
Трейлер лайв-экшна «Моана» стал вторым самым просматриваемым в истории Disney
«Жуткое оригами»: показываем финальный локализованный трейлер «Крипера»
Новый триллер с Гленом Пауэллом получил дату премьеры
Фонд «Второе дыхание» провел съемку в рамках акции «Куртка бабушке зимой»
Вышел трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
С 1 марта алкоголь в общепите во дворах Подмосковья можно будет купить только в течение двух часов
Американскую «Игру в кальмара» начнут снимать в 2026 году
38% зумеров считают себя поколением, которое привносит новые ценности на рынок труда
Сеть магазинов одежды Modis собирается подать на банкротство
Две утраченные композиции Баха исполнили впервые за 320 лет
Режиссер «Истории игрушек-5» Эндрю Стэнтон считает, что у франшизы нет предела для продолжений
Суд отклонил иск о сексуализированном насилии к Вину Дизелю из‑за юридического вопроса
«Яндекс» проводит эксперимент по развитию сознания у ИИ
Джонатан Бейли написал письмо самому себе в прошлом
French Montana выступит в Москве в 2026 году

Госдума повысит МРОТ до 27 093 рублей с января 2026 года

Фото: Olga1205/Pixabay

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

С 1 января 2026 года он составит 27 093 рубля в месяц, что на 21% выше действующего показателя в 22 440 рублей. В нижней палате подчеркнули, что повышение затронет около 4,5 млн россиян и окажет положительное влияние на их доходы.

О предстоящем увеличении МРОТ ранее на заседании правительства сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин. В 2024 году Владимир Путин поручил правительству обеспечить рост МРОТ для достижения планки в 35 000. рублей к 2030 году.

Минимальный размер оплаты труда — это показатель, ниже которого не может быть месячная зарплата. Если сотрудник работал на полную ставку и выполнил обязанности, работодатель обязан выплатить ему вознаграждение не ниже уровня МРОТ.

Расскажите друзьям