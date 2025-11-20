Госдума повысит МРОТ до 27 093 рублей с января 2026 года

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
С 1 января 2026 года он составит 27 093 рубля в месяц, что на 21% выше действующего показателя в 22 440 рублей. В нижней палате подчеркнули, что повышение затронет около 4,5 млн россиян и окажет положительное влияние на их доходы.
Минимальный размер оплаты труда — это показатель, ниже которого не может быть месячная зарплата. Если сотрудник работал на полную ставку и выполнил обязанности, работодатель обязан выплатить ему вознаграждение не ниже уровня МРОТ.