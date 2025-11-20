С 1 марта алкоголь в общепите во дворах Подмосковья можно будет купить только в течение двух часов

Две утраченные композиции Баха исполнили впервые за 320 лет
Вышел трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
Американскую «Игру в кальмара» начнут снимать в 2026 году
38% зумеров считают себя поколением, которое привносит новые ценности на рынок труда
Сеть магазинов одежды Modis собирается стать банкротом
Режиссер «Истории игрушек-5» Эндрю Стэнтон считает, что у франшизы нет предела для продолжений
Суд отклонил иск о сексуализированном насилии к Вину Дизелю из‑за юридического вопроса
«Яндекс» проводит эксперимент по развитию сознания у ИИ
Роман Стивена Кинга «Оно» исчез с крупных российских маркетплейсов и из книжных магазинов
Джонатан Бейли написал письмо самому себе в прошлом
French Montana выступит в Москве в 2026 году
«Друзья» выложили последние 8 серий спин-оффа «Джоуи». Сериал закрыли 19 лет назад
Ветеринар рассказала о полной реабилитации кошки Муси, спасенной у «Ласточкина гнезда»
Кевин Спейси стал бездомным после скандала с харассментом: «Я живу в отелях и Airbnb»
Amazon выпустит новый сериал по «Звездным вратам»
Шоураннер «Бойся ходячих мертвецов» подал в суд на AMC из‑за невыплаченной прибыли
«Кристи» с Сидни Суини установил антирекорд по сборам во второй уикенд — падение составило 91,7%
Трамп подписал закон о рассекречивании документов Джеффри Эпштейна
Дейзи Ридли спасается от зомби в трейлере фильма «Мы хороним мертвых»
Сидни Суини собирает сплетни для Аманды Сейфрид в отрывке «Горничной»
Letterboxd запустит Video Store — аренду фильмов внутри платформы
«Ночи в стиле буги» Пола Томаса Андерсона выйдут в 4K
Реставрацию петербургского кинотеатра «Аврора» начнут следующей осенью
Компания FoloToy сняла с продаж плюшевого медведя с ИИ, который обсуждал с детьми секс и наркотики
В «Симпсонах» убили одного из старейших второстепенных персонажей
Вышел новый трейлер «Хронологии воды» — режиссерского дебюта Кристен Стюарт
В США мужчина прославился в соцсетях после того, как кто‑то просматривал его резюме на концерте
Дженнифер Лоуренс рекомендует смотреть новый фильм Пола Томаса Андерсона в кинотеатре

С 1 марта алкоголь в общепите во дворах Подмосковья можно будет купить только в течение двух часов

Фото: Giovanna Gomes/Unsplash

С 1 марта 2026 года во дворах Подмосковья в общепите ограничат продажу алкогольных напитков до двух часов в день. Спиртное можно будет купить только с 13.00 до 15.00.  Соответствующий закон приняли депутаты Московской областной думы.

«Это еще один инструмент для борьбы с так называемыми псевдокафе, которые являются очагами правонарушений, мусора, шума. Наши дворы, где гуляют и играют наши дети, должны быть местом спокойствия и безопасности», — отметили в пресс-службе.

С 1 сентября в Подмосковье запрещено продавать алкоголь во дворах жилых домов. После этой даты получить лицензию на его розничную продажу могут только те магазины, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров к краю дороги. При этом торговые точки могут доработать до конца действия лицензии. За 2,5 месяца уже 1200 магазинов прекратили продажу спиртного.

Недавно стало известно, что в России употребление алкогольных напитков упало до 7,84 литра в год на душу населения — это минимум с 1999 года. Рекордно низкий показатель зафиксировали по итогам сентября за последние 12 месяцев. Меньше всего в России пьют спиртное на Северном Кавказе.

Расскажите друзьям