С 1 марта алкоголь в общепите во дворах Подмосковья можно будет купить только в течение двух часов

С 1 сентября в Подмосковье запрещено продавать алкоголь во дворах жилых домов. После этой даты получить лицензию на его розничную продажу могут только те магазины, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров к краю дороги. При этом торговые точки могут доработать до конца действия лицензии. За 2,5 месяца уже 1200 магазинов прекратили продажу спиртного.