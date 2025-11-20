С 1 марта алкоголь в общепите во дворах Подмосковья можно будет купить только в течение двух часов

С 1 марта 2026 года во дворах Подмосковья в общепите ограничат продажу алкогольных напитков до двух часов в день. Спиртное можно будет купить только с 13.00 до 15.00. Соответствующий закон приняли депутаты Московской областной думы.
«Это еще один инструмент для борьбы с так называемыми псевдокафе, которые являются очагами правонарушений, мусора, шума. Наши дворы, где гуляют и играют наши дети, должны быть местом спокойствия и безопасности», — отметили в пресс-службе.
С 1 сентября в Подмосковье запрещено продавать алкоголь во дворах жилых домов. После этой даты получить лицензию на его розничную продажу могут только те магазины, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров к краю дороги. При этом торговые точки могут доработать до конца действия лицензии. За 2,5 месяца уже 1200 магазинов прекратили продажу спиртного.
Недавно стало известно, что в России употребление алкогольных напитков упало до 7,84 литра в год на душу населения — это минимум с 1999 года. Рекордно низкий показатель зафиксировали по итогам сентября за последние 12 месяцев. Меньше всего в России пьют спиртное на Северном Кавказе.