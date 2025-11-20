Две утраченные композиции Баха исполнили впервые за 320 лет
38% зумеров считают себя поколением, которое привносит новые ценности на рынок труда

Фото: Kion

К выходу второго сезона сериала «Пингвины моей мамы» онлайн-кинотеатр Kion составил портрет поколения зумеров — молодых людей, родившихся в период с 1997 по 2012 год. С результатами опроса ознакомилась «Афиша Daily».

Более трети (38%) зумеров считают себя «новым поколением, которое меняет правила игры» в профессиональной сфере. Многие также отмечают, что они «гибкие и адаптивные специалисты, быстро и легко обучаемые» (26%), а еще практичные и результативные сотрудники, которые ценят свое время (22%).

Главная проблема в общении с друзьями для зумеров — невозможность встретиться из-за плотных графиков (79%). Реже мешают различия в мировоззрении (12%). Значительно меньше респонденты сталкиваются с такими препятствиями, как зависимость от соцсетей (6%) и отсутствие общих тем (2%).

В вопросах работы две трети опрошенных (67%) считают, что старшие коллеги должны не просто указывать на ошибки, а конструктивно критиковать и предлагать стратегии решения.

«Если прямо указывать зумерам на ошибки, то для них это будет обесцениванием старания и индивидуального вклада сотрудника. Тогда они быстро потеряют интерес и мотивацию, выгорят и, скорее всего, уволятся. Важно ставить зумерам задачи через подчеркивание сильных сторон и навыков сотрудника. Также необходимо давать четкие дедлайны, разбирать детали результатов и оценивать их за правильные решения. Проще говоря, не пять с минусом (за неудачи), а четыре с плюсом (за то, что получилось)», — поясняет психолог Любовь Розенберг.

Недавно ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе описали предпочтения зумеров в кино: каждый второй больше любит анимацию, чем игровые фильмы, и в целом молодые люди менее заинтересованы в фантастике и больше — в сериалах о тех, кто на них похож.

