38% зумеров считают себя поколением, которое привносит новые ценности на рынок труда

«Если прямо указывать зумерам на ошибки, то для них это будет обесцениванием старания и индивидуального вклада сотрудника. Тогда они быстро потеряют интерес и мотивацию, выгорят и, скорее всего, уволятся. Важно ставить зумерам задачи через подчеркивание сильных сторон и навыков сотрудника. Также необходимо давать четкие дедлайны, разбирать детали результатов и оценивать их за правильные решения. Проще говоря, не пять с минусом (за неудачи), а четыре с плюсом (за то, что получилось)», — поясняет психолог Любовь Розенберг.