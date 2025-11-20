Американскую «Игру в кальмара» начнут снимать в 2026 году

Американский спин-офф культового сериала «Игра в кальмара» официально запущен в производство. Согласно данным Альянса кино- и телевизионной индустрии, съемки проекта под рабочим названием «Игра в кальмара: Америка» начнутся в Лос-Анджелесе в феврале 2026 года.
Netflix пока не дал официального подтверждения, но в производственной базе данных уже указан звездный состав авторов. Режиссером выступит Дэвид Финчер, а создатель оригинала Хван Дон Хек займет кресло продюсера.
Сценарий напишет Деннис Келли, автор мюзикла «Матильда». В актерский состав вошла Кейт Бланшетт, которая появилась в финале третьего сезона оригинального сериала.
Согласно краткому описанию, спин-офф будет представлять собой американскую версию корейского хита, действие которой развернется в той же вселенной, но покажет, «как игры проводятся в Америке».
Ранее Хван Дон Хек опровергал связь камео Бланшетт с потенциальным спин-оффом, объясняя его появление желанием создать «эффектный финал». Однако теперь участие актрисы в спин-оффе обретает новый смысл. Появятся ли в американской версии персонажи из оригинала, такие как Фронтмен в исполнении Ли Бен Хона, пока неизвестно.