Сеть магазинов одежды Modis собирается стать банкротом

Фото: «Яндекс Карты»

Российский бренд одежды Modis собирается обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Об этом его юридическая компания АО «Одежда 3000» уведомила на «Федресурсе». На это обратило внимание издание Shopper’s.

Кредитором в уведомлении указано ООО «Галса», которое занимается пошивом одежды. В июле эта компания выиграла иск к Modis почти на 60 млн рублей.

Всего с начала 2024 года контрагенты подали к Modis 17 исков на сумму более 760 млн рублей, пишет Shopper’s. По 12 искам уже есть решения в пользу кредиторов на сумму больше 505 млн.

На официальном сайте Modis указано, что в России у сети сейчас действует 120 магазинов. Согласно данным сервиса «2ГИС», большинство точек работает, однако интернет-магазин не принимает заказы. Shopper’s не удалось связаться с сетью.

