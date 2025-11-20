Две утраченные композиции Баха исполнили впервые за 320 лет

В церкви Святого Фомы в Лейпциге исполнили два давно утраченных произведения Иоганна Себастьяна Баха. Об этом говорится на сайте Баховского архива.
На официальной церемонии, транслировавшейся в прямом эфире, присутствовали немецкий министр по вопросам культуры Вольфрам Ваймер и бургомистр Лейпцига Бурхард Юнг.
Это было первое за 320 лет публичное исполнение композиций ЧаконаЧакона ― музыкальная форма, которая обычно строится как серия вариаций на короткую басовую линию. ре минор и Чакона соль минор, написанных Бахом, предположительно, в возрасте 18 лет. Лишь недавно исследователи достоверно установили их авторство и внесли в официальный каталог композитора.
Впервые рукописи этих произведений обнаружил в 1992 году лейпцигский исследователь творчества Баха Петер Вольни, который сейчас руководит Баховским архивом. Рукописи хранились в Королевской библиотеке Бельгии, где остаются и по сей день.
Вольни отметил, что произведения очень самобытные и сложные, содержащие композиционные приемы, которые в то время встречались только у Баха: например, использование фуги для вплетения одной темы в более широкое музыкальное полотно.
Долгое время точно установить авторство композиций не удавалось, поскольку они не подписаны, не датированы и не написаны почерком Баха. Прорыв произошел благодаря идентификации переписчика как Саломона Гюнтера Йона, ранее неизвестного ученика Баха.