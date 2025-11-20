Две утраченные композиции Баха исполнили впервые за 320 лет

Это было первое за 320 лет публичное исполнение композиций ЧаконаЧакона ― музыкальная форма, которая обычно строится как серия вариаций на короткую басовую линию. ре минор и Чакона соль минор, написанных Бахом, предположительно, в возрасте 18 лет. Лишь недавно исследователи достоверно установили их авторство и внесли в официальный каталог композитора.