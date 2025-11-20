Режиссер «Истории игрушек-5» Эндрю Стэнтон считает, что у франшизы нет предела для продолжений

Режиссер пятой части серии мультфильмов «История игрушек» Эндрю Стэнтон ответил на опасения поклонников, считающих, что сиквелов стало слишком много. По его мнению, количество фильмов франшизы не может быть ограничено — ведь с появлением новых поколений меняется отношение детей к игрушкам. Об этом пишет издание Variety.