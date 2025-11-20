Режиссер «Истории игрушек-5» Эндрю Стэнтон считает, что у франшизы нет предела для продолжений

Режиссер пятой части серии мультфильмов «История игрушек» Эндрю Стэнтон ответил на опасения поклонников, считающих, что сиквелов стало слишком много. По его мнению, количество фильмов франшизы не может быть ограничено — ведь с появлением новых поколений меняется отношение детей к игрушкам. Об этом пишет издание Variety.
Стэнтон, известный по работам над «ВАЛЛ*И» и «В поисках Немо», отметил, что новый фильм посвящен «осознанию экзистенциальной проблемы: никто больше по-настоящему не играет в игрушки». В пятой части Вуди, Базз, Джесси и другие герои столкнутся с планшетом по имени Лилипад.
«Технологии изменили жизнь каждого, но мы задаемся вопросом: что это значит для нас и для наших детей? Мы не можем просто сделать технологию злодейкой и отделаться этим», — отметил режиссер.
Премьера «Истории игрушек-5» назначена на 19 июня 2026 года. В вышедшем неделю назад трейлере к своим ролям вернулись Том Хэнкс, Тим Аллен и Джоан Кьюсак.
К актерскому составу также присоединился телеведущий Конан О’Брайен, который озвучил Умницу — интерактивную игрушку для приучения детей к туалету. Роль планшета Лилипад исполнила актриса Грета Ли («Прошлые жизни», «Утреннее шоу»).