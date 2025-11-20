Две утраченные композиции Баха исполнили впервые за 320 лет
Дженнифер Лоуренс рекомендует смотреть новый фильм Пола Томаса Андерсона в кинотеатре

Режиссер «Истории игрушек-5» Эндрю Стэнтон считает, что у франшизы нет предела для продолжений

Иллюстрация: Pixar

Режиссер пятой части серии мультфильмов «История игрушек» Эндрю Стэнтон ответил на опасения поклонников, считающих, что сиквелов стало слишком много. По его мнению, количество фильмов франшизы не может быть ограничено — ведь с появлением новых поколений меняется отношение детей к игрушкам. Об этом пишет издание Variety. 

Стэнтон, известный по работам над «ВАЛЛ*И» и «В поисках Немо», отметил, что новый фильм посвящен «осознанию экзистенциальной проблемы: никто больше по-настоящему не играет в игрушки». В пятой части Вуди, Базз, Джесси и другие герои столкнутся с планшетом по имени Лилипад.

«Технологии изменили жизнь каждого, но мы задаемся вопросом: что это значит для нас и для наших детей? Мы не можем просто сделать технологию злодейкой и отделаться этим», — отметил режиссер.

Премьера «Истории игрушек-5» назначена на 19 июня 2026 года. В вышедшем неделю назад трейлере к своим ролям вернулись Том Хэнкс, Тим Аллен и Джоан Кьюсак.

К актерскому составу также присоединился телеведущий Конан О’Брайен, который озвучил Умницу — интерактивную игрушку для приучения детей к туалету. Роль планшета Лилипад исполнила актриса Грета Ли («Прошлые жизни», «Утреннее шоу»).

