«Яндекс» проводит эксперимент по развитию сознания у ИИ

«Мы, люди, учим собственную нейронную сеть непрерывно. Это происходит автоматически в процессе мышления. Нейросеть учится исключительно на чужих мыслях. Есть надежда, что если мы начнем обучать нейронную сеть на ее собственных рассуждениях, то получится сделать модель, у который появится действительно своя точка зрения, ненавязанная и не ее имитация, а внутренние убеждения или, может, даже нечто более того», ― отметил директор по развитию технологий ИИ «Яндекса» Александр Крайнов.