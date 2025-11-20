Роман Стивена Кинга «Оно» исчез с крупных российских маркетплейсов и из книжных магазинов

Роман Стивена Кинга «Оно» начали снимать с продажи на сайтах российских маркетплейсов и с полок книжных магазинов, пишет ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что экземпляров издания на русском языке почти не осталось на Ozon и Wildberries и в книжных магазинах. В Новосибирске, в частности, произведение якобы убрали с полок «в один день по предписанию».
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ это подтвердили и объяснили решение тем, что книга может быть запрещена в РФ или нарушать правила площадки. В чем именно может быть нарушение, в компании не уточнили.
«На маркетплейсе круглосуточно функционирует комплекс специализированных ML-моделей, обеспечивающий модерацию карточек товаров на основе визуальной и текстовой семантики. Специальный алгоритм позволяет по описанию и фотографиям в карточке выявлять подобные товары и их незамедлительно скрывать с витрины», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«Оно» — роман американского писателя Стивена Кинга, написанный в жанре ужасов, впервые опубликованный в 1986 году. Согласно сюжету семеро друзей из вымышленного города Дерри в штате Мэн сражаются с монстром, убивающим детей. Он способен принять любой физический облик, основанный на страхах своих жертв.