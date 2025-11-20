French Montana выступит в Москве в 2026 году

Американский рэпер French Montana выступит в Москве 23 апреля 2026 года.
Он даст концерт на сцене VK Stadium. Организатором выступит агентство Say Agency. Рэпер марокканского происхождения впервые приедет в Москву.
French Montana — один из самых успешных хип-хоп-исполнителей 2010-х. Его главный хитовый трек «Unforgettable» с Swae Lee получил бриллиантовую сертификацию, достиг 3-го места в Billboard Hot 100, а клип собрал миллиарды просмотров.
Дебютный альбом «Excuse My French» занял 4-ю строчку в Billboard 200, а ранний хит «Pop That» получил награду BET Hip Hop Awards как «Клубный хит года».