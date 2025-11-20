Джонатан Бейли написал письмо самому себе в прошлом

Актер обратился к себе в прошлом как к младшему Джонни. Он уверил себя, что все будет хорошо, и даже если кто-то говорит, что ты не способен сосредоточиться, это не так. «Участвуй во всем, в чем можешь. Уроки могут быть скучными, но ты легко вдохновляешься, когда находишься среди творческих людей и историй. Продолжай погружаться в искусство и окружать себя людьми, которые горят своим делом», — пожелал себе Бейли.