Джонатан Бейли написал письмо самому себе в прошлом

Фото: Netflix

Британский актер Джонатан Бейли, известный по ролям в сериале «Попутчики» и двухчастном киномюзикле «Злая», написал письмо юному себе. Видео, в котором он его зачитывает, опубликовало издание Esquire UK.

Актер обратился к себе в прошлом как к младшему Джонни. Он уверил себя, что все будет хорошо, и даже если кто-то говорит, что ты не способен сосредоточиться, это не так. «Участвуй во всем, в чем можешь. Уроки могут быть скучными, но ты легко вдохновляешься, когда находишься среди творческих людей и историй. Продолжай погружаться в искусство и окружать себя людьми, которые горят своим делом», — пожелал себе Бейли.

Бейли напомнил о важности моментов с семьей и совместных ужинов, а также попросил перестать бросать чашки в сестру. Актер подчеркнул значение друзей: «Ты будешь на их свадьбах, на днях рождения их детей. Ты будешь с ними переживать плохие моменты, визжать от радости, путешествовать вместе. Ты будешь смотреть, как они преуспевают. Вы будете стареть вместе, конечно, но первые годы дружбы, когда вы по-настоящему узнаете друг друга, будут сумасшедшими, нелепыми и невероятно смешными. Цени это».

Видео: Esquire UK

Он посоветовал развивать свои таланты и отметил, что трудности и страхи можно превращать в топливо для роста и творчества. Бейли упомянул свои будущие сотрудничества: с режиссером Стивеном Спилбергом («Парк юрского периода» и его сиквелы) и композитором Стивеном Сондхаймом, автором бродвейских постановок «Вестсайдская история», «Суини Тодд» и других.

«Хотя игры капли дождя в школьной постановке „Ноев ковчег“ уже было достаточно, однажды ты будешь работать над проектами со Стивеном Сондхаймом и Стивеном Спилбергом, а Роберт Рабинстайнер будет одевать тебя для обложки Esquire. Вот это везунчик! Увидимся по ту сторону, ты странный маленький чудак. Тебя так любят», — завершил письмо Бейли.

Недавно журнал People назвал Бейли самым сексуальным мужчиной 2025 года. О титуле сам актер сказал: «Это огромная честь. Разумеется, я невероятно польщен. И это совершенно абсурдно. (смеется) Это приходилось держать в секрете, так что я очень жду, когда некоторые друзья и семья узнают».

