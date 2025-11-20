Суд отклонил иск о сексуализированном насилии к Вину Дизелю из‑за юридического вопроса

Суд в Лос-Анджелесе прекратил рассмотрение дела против Вина Дизеля, в котором его обвиняли в сексуализированном насилии.
Такое решение было принято не по существу обвинений, а из-за юридического вопроса: инцидент произошел в Атланте, а не в Калифорнии.
Судья Дэниел Кроули постановил, что калифорнийское законодательство не может применяться к данному случаю, поскольку предполагаемый инцидент произошел в штате Джорджия в 2010 году. Ранее судья уже отклонил часть исковых требований из-за истечения срока давности.
Адвокат бывшей ассистентки актера Асты Йонассон Мэтью Хейл заявил, что его клиентка намерена подать апелляцию. Представители Дизеля, в свою очередь, назвали иск необоснованным и выразили удовлетворение исходом дела.
В своем иске, поданном в декабре 2023 года, Йонассон подробно описала инцидент, который, по ее словам, произошел во время съемок «Форсажа-5». Она утверждала, что Дизель приставал к ней в номере отеля St. Regis в Атланте, а через несколько часов после этого она была уволена из его кинокомпании One Race Productions.
Несмотря на прекращение дела в Калифорнии, история может получить продолжение. Адвокаты Йонассон не исключают возможности подачи иска в суд штата Джорджия, где произошел предполагаемый инцидент.