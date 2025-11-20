Суд отклонил иск о сексуализированном насилии к Вину Дизелю из‑за юридического вопроса

В своем иске, поданном в декабре 2023 года, Йонассон подробно описала инцидент, который, по ее словам, произошел во время съемок «Форсажа-5». Она утверждала, что Дизель приставал к ней в номере отеля St. Regis в Атланте, а через несколько часов после этого она была уволена из его кинокомпании One Race Productions.