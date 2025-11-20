Суд отклонил иск о сексуализированном насилии к Вину Дизелю из‑за юридического вопроса

Две утраченные композиции Баха исполнили впервые за 320 лет
Вышел трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
С 1 марта алкоголь в общепите во дворах Подмосковья можно будет купить только в течение двух часов
Американскую «Игру в кальмара» начнут снимать в 2026 году
38% зумеров считают себя поколением, которое привносит новые ценности на рынок труда
Сеть магазинов одежды Modis собирается стать банкротом
Режиссер «Истории игрушек-5» Эндрю Стэнтон считает, что у франшизы нет предела для продолжений
«Яндекс» проводит эксперимент по развитию сознания у ИИ
Роман Стивена Кинга «Оно» исчез с крупных российских маркетплейсов и из книжных магазинов
Джонатан Бейли написал письмо самому себе в прошлом
French Montana выступит в Москве в 2026 году
«Друзья» выложили последние 8 серий спин-оффа «Джоуи». Сериал закрыли 19 лет назад
Ветеринар рассказала о полной реабилитации кошки Муси, спасенной у «Ласточкина гнезда»
Кевин Спейси стал бездомным после скандала с харассментом: «Я живу в отелях и Airbnb»
Amazon выпустит новый сериал по «Звездным вратам»
Шоураннер «Бойся ходячих мертвецов» подал в суд на AMC из‑за невыплаченной прибыли
«Кристи» с Сидни Суини установил антирекорд по сборам во второй уикенд — падение составило 91,7%
Трамп подписал закон о рассекречивании документов Джеффри Эпштейна
Дейзи Ридли спасается от зомби в трейлере фильма «Мы хороним мертвых»
Сидни Суини собирает сплетни для Аманды Сейфрид в отрывке «Горничной»
Letterboxd запустит Video Store — аренду фильмов внутри платформы
«Ночи в стиле буги» Пола Томаса Андерсона выйдут в 4K
Реставрацию петербургского кинотеатра «Аврора» начнут следующей осенью
Компания FoloToy сняла с продаж плюшевого медведя с ИИ, который обсуждал с детьми секс и наркотики
В «Симпсонах» убили одного из старейших второстепенных персонажей
Вышел новый трейлер «Хронологии воды» — режиссерского дебюта Кристен Стюарт
В США мужчина прославился в соцсетях после того, как кто‑то просматривал его резюме на концерте
Дженнифер Лоуренс рекомендует смотреть новый фильм Пола Томаса Андерсона в кинотеатре

Суд отклонил иск о сексуализированном насилии к Вину Дизелю из‑за юридического вопроса

Фото: Universal Pictures

Суд в Лос-Анджелесе прекратил рассмотрение дела против Вина Дизеля, в котором его обвиняли в сексуализированном насилии. 

Такое решение было принято не по существу обвинений, а из-за юридического вопроса: инцидент произошел в Атланте, а не в Калифорнии.

Судья Дэниел Кроули постановил, что калифорнийское законодательство не может применяться к данному случаю, поскольку предполагаемый инцидент произошел в штате Джорджия в 2010 году. Ранее судья уже отклонил часть исковых требований из-за истечения срока давности.

Адвокат бывшей ассистентки актера Асты Йонассон Мэтью Хейл заявил, что его клиентка намерена подать апелляцию. Представители Дизеля, в свою очередь, назвали иск необоснованным и выразили удовлетворение исходом дела.

В своем иске, поданном в декабре 2023 года, Йонассон подробно описала инцидент, который, по ее словам, произошел во время съемок «Форсажа-5». Она утверждала, что Дизель приставал к ней в номере отеля St. Regis в Атланте, а через несколько часов после этого она была уволена из его кинокомпании One Race Productions.

Несмотря на прекращение дела в Калифорнии, история может получить продолжение. Адвокаты Йонассон не исключают возможности подачи иска в суд штата Джорджия, где произошел предполагаемый инцидент.

