«Друзья» выложили последние 8 серий спин-оффа «Джоуи». Сериал закрыли 19 лет назад

Фото: Warner Bros. Television

На официальном ютуб-канале ситкома «Друзья» появились восемь прежде неопубликованных серий спин-оффа «Джоуи» об одном из главных героев. Премьера состоялась спустя почти 20 лет после закрытия проекта. Об этом сообщает Variety.

Эти финальные эпизоды так и не вышли в эфир из-за закрытия шоу в 2006 году. В результате спин-офф, посвященный одному из главных героев «Друзей», просуществовал всего два сезона.

Закрытие сериала исполнительный продюсер и режиссер «Друзей» Кевин С.Брайт объяснил так: «В „Друзьях“ Джоуи был ловеласом, но нам нравились его похождения. Он был надежным другом, человеком, на которого всегда можно было положиться. В спин-оффе Джоуи был показан как человек, который не может найти работу, не умеет пригласить девушку на свидание. Он превратился в жалкого, унылого персонажа. Я чувствовал, что сюжет идет в неправильном направлении, но меня не услышали».

Помимо Мэтта ЛеБлана, исполнившего роль Джоуи, в актерский состав вошли Дреа де Маттео («Отчаянные домохозяйки»), Паоло Констанцо («Дорогой доктор»), Андреа Андерс («Мистер Саншайн»), Дженнифер Кулидж («Minecraft в кино») и Бен Фэлкон («Чего ждать, когда ждешь ребенка»).

