Ветеринар рассказала о полной реабилитации кошки Муси, спасенной у «Ласточкина гнезда»

Фото: ГБУ РК Дворец-замок «Ласточкино гнездо»

Кошка по кличке Муся, спасенная в феврале 2025 года у замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, полностью восстановилась после перенесенного стресса и сейчас живет полноценной жизнью. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на ветеринара Светлану Власенко.

«С Мусей все хорошо. Она полностью оправилась от пережитых потрясений и живет полноценной кошачьей жизнью. Полна оптимизма и игрового настроения», — сказала Власенко. Она уточнила, что питомица много времени проводит на свежем воздухе, возвращаясь в помещение для отдыха.

Инцидент произошел 23 февраля, когда посетитель сбросил кошку со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо» в море с высоты 40 метров.

Спустя двое суток животное было обнаружено спасателями на прибрежных скалах. Несмотря на шторм, Муся сумела выбраться на сушу. В отношении задержанного подозреваемого, признавшего вину, завели уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

