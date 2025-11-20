Ветеринар рассказала о полной реабилитации кошки Муси, спасенной у «Ласточкина гнезда»

«С Мусей все хорошо. Она полностью оправилась от пережитых потрясений и живет полноценной кошачьей жизнью. Полна оптимизма и игрового настроения», — сказала Власенко. Она уточнила, что питомица много времени проводит на свежем воздухе, возвращаясь в помещение для отдыха.