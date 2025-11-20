Кевин Спейси стал бездомным после скандала с харассментом: «Я живу в отелях и Airbnb»

Кевин Спейси рассказал в интервью The Telegraph, что лишился дома и вынужден жить в отелях на фоне многолетних судебных разбирательств по делам о сексуализированных домогательствах.
По словам актера, его дом в Балтиморе был продан с аукциона, а сам он теперь постоянно переезжает: «Я живу в отелях и Airbnb, еду туда, где есть работа. У меня буквально нет дома».
По словам Спейси, за семь лет, прошедших с момента первых обвинений, его юридические расходы стали астрономическими: «У меня почти не было доходов, а деньги только уходили».
С 2017 года более десятка человек обвинили звезду «Карточного дома» в сексуализированных домогательствах. Несмотря на оправдательные приговоры в лондонском суде в 2023 году и по иску Энтони Раппа в 2022 году, голливудская карьера актера фактически была разрушена.
В последние годы Спейси снимался лишь в низкобюджетных проектах начинающих режиссеров и выступал с шоу на Кипре. Однако он не теряет надежды на возвращение: «Мы общаемся с очень влиятельными людьми, которые хотят вернуть меня к работе. Индустрия ждет сигнала от кого-то с непререкаемым авторитетом».