Кевин Спейси стал бездомным после скандала с харассментом: «Я живу в отелях и Airbnb»

Две утраченные композиции Баха исполнили впервые за 320 лет
Вышел трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
С 1 марта алкоголь в общепите во дворах Подмосковья можно будет купить только в течение двух часов
Американскую «Игру в кальмара» начнут снимать в 2026 году
38% зумеров считают себя поколением, которое привносит новые ценности на рынок труда
Сеть магазинов одежды Modis собирается стать банкротом
Режиссер «Истории игрушек-5» Эндрю Стэнтон считает, что у франшизы нет предела для продолжений
Суд отклонил иск о сексуализированном насилии к Вину Дизелю из‑за юридического вопроса
«Яндекс» проводит эксперимент по развитию сознания у ИИ
Роман Стивена Кинга «Оно» исчез с крупных российских маркетплейсов и из книжных магазинов
Джонатан Бейли написал письмо самому себе в прошлом
French Montana выступит в Москве в 2026 году
«Друзья» выложили последние 8 серий спин-оффа «Джоуи». Сериал закрыли 19 лет назад
Ветеринар рассказала о полной реабилитации кошки Муси, спасенной у «Ласточкина гнезда»
Amazon выпустит новый сериал по «Звездным вратам»
Шоураннер «Бойся ходячих мертвецов» подал в суд на AMC из‑за невыплаченной прибыли
«Кристи» с Сидни Суини установил антирекорд по сборам во второй уикенд — падение составило 91,7%
Трамп подписал закон о рассекречивании документов Джеффри Эпштейна
Дейзи Ридли спасается от зомби в трейлере фильма «Мы хороним мертвых»
Сидни Суини собирает сплетни для Аманды Сейфрид в отрывке «Горничной»
Letterboxd запустит Video Store — аренду фильмов внутри платформы
«Ночи в стиле буги» Пола Томаса Андерсона выйдут в 4K
Реставрацию петербургского кинотеатра «Аврора» начнут следующей осенью
Компания FoloToy сняла с продаж плюшевого медведя с ИИ, который обсуждал с детьми секс и наркотики
В «Симпсонах» убили одного из старейших второстепенных персонажей
Вышел новый трейлер «Хронологии воды» — режиссерского дебюта Кристен Стюарт
В США мужчина прославился в соцсетях после того, как кто‑то просматривал его резюме на концерте
Дженнифер Лоуренс рекомендует смотреть новый фильм Пола Томаса Андерсона в кинотеатре

Кевин Спейси стал бездомным после скандала с харассментом: «Я живу в отелях и Airbnb»

Фото: Piers Morgan Uncensored/YouTube

Кевин Спейси рассказал в интервью The Telegraph, что лишился дома и вынужден жить в отелях на фоне многолетних судебных разбирательств по делам о сексуализированных домогательствах.

По словам актера, его дом в Балтиморе был продан с аукциона, а сам он теперь постоянно переезжает: «Я живу в отелях и Airbnb, еду туда, где есть работа. У меня буквально нет дома».

По словам Спейси, за семь лет, прошедших с момента первых обвинений, его юридические расходы стали астрономическими: «У меня почти не было доходов, а деньги только уходили».

С 2017 года более десятка человек обвинили звезду «Карточного дома» в сексуализированных домогательствах. Несмотря на оправдательные приговоры в лондонском суде в 2023 году и по иску Энтони Раппа в 2022 году, голливудская карьера актера фактически была разрушена.

В последние годы Спейси снимался лишь в низкобюджетных проектах начинающих режиссеров и выступал с шоу на Кипре. Однако он не теряет надежды на возвращение: «Мы общаемся с очень влиятельными людьми, которые хотят вернуть меня к работе. Индустрия ждет сигнала от кого-то с непререкаемым авторитетом».

Расскажите друзьям