Amazon выпустит новый сериал по «Звездным вратам»

Две утраченные композиции Баха исполнили впервые за 320 лет
Вышел трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
С 1 марта алкоголь в общепите во дворах Подмосковья можно будет купить только в течение двух часов
Американскую «Игру в кальмара» начнут снимать в 2026 году
38% зумеров считают себя поколением, которое привносит новые ценности на рынок труда
Сеть магазинов одежды Modis собирается стать банкротом
Режиссер «Истории игрушек-5» Эндрю Стэнтон считает, что у франшизы нет предела для продолжений
Суд отклонил иск о сексуализированном насилии к Вину Дизелю из‑за юридического вопроса
«Яндекс» проводит эксперимент по развитию сознания у ИИ
Роман Стивена Кинга «Оно» исчез с крупных российских маркетплейсов и из книжных магазинов
Джонатан Бейли написал письмо самому себе в прошлом
French Montana выступит в Москве в 2026 году
«Друзья» выложили последние 8 серий спин-оффа «Джоуи». Сериал закрыли 19 лет назад
Ветеринар рассказала о полной реабилитации кошки Муси, спасенной у «Ласточкина гнезда»
Кевин Спейси стал бездомным после скандала с харассментом: «Я живу в отелях и Airbnb»
Шоураннер «Бойся ходячих мертвецов» подал в суд на AMC из‑за невыплаченной прибыли
«Кристи» с Сидни Суини установил антирекорд по сборам во второй уикенд — падение составило 91,7%
Трамп подписал закон о рассекречивании документов Джеффри Эпштейна
Дейзи Ридли спасается от зомби в трейлере фильма «Мы хороним мертвых»
Сидни Суини собирает сплетни для Аманды Сейфрид в отрывке «Горничной»
Letterboxd запустит Video Store — аренду фильмов внутри платформы
«Ночи в стиле буги» Пола Томаса Андерсона выйдут в 4K
Реставрацию петербургского кинотеатра «Аврора» начнут следующей осенью
Компания FoloToy сняла с продаж плюшевого медведя с ИИ, который обсуждал с детьми секс и наркотики
В «Симпсонах» убили одного из старейших второстепенных персонажей
Вышел новый трейлер «Хронологии воды» — режиссерского дебюта Кристен Стюарт
В США мужчина прославился в соцсетях после того, как кто‑то просматривал его резюме на концерте
Дженнифер Лоуренс рекомендует смотреть новый фильм Пола Томаса Андерсона в кинотеатре

Amazon выпустит новый сериал по «Звездным вратам»

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Amazon заказал сериал по «Звездным вратам» спустя более чем 25 лет после выхода первого проекта по вселенной. Об этом сообщает Variety.

Проектом руководит Мартин Геро, начавший карьеру в оригинальной телевизионной франшизе «Звездные врата». Детали сюжета пока хранятся в строжайшем секрете, но известно, что к проекту привлечены ключевые создатели оригинальной вселенной.

Мартин Геро, который будет сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером, поделился эмоциями: «Двадцать лет назад моей первой настоящей работой на телевидении была должность сценариста в сериале „Звездные врата: Атлантида“.

Я провел пять лет во франшизе, работая над всеми тремя сериалами. „Звездные врата“ научили меня всему. Я невероятно рад, что Amazon MGM Studios доверили мне руководство следующей фазой этой невероятной франшизы».

В команду исполнительных продюсеров вошли соавторы оригинального фильма 1994 года, среди которых режиссер Роланд Эммерих и сценарист Дин Девлин. Консультантами проекта станут Брэд Райт и Джо Маллоцци — ветераны франшизы, руководившие предыдущими сериалами.

Франшиза «Звездные врата» началась с фильма 1994 года с Куртом Расселлом и Джеймсом Спейдером. С 1997 по 2007 год выходил сериал «Звездные врата: SG-1» с Ричардом Дином Андерсоном, за которым последовали «Звездные врата: Атлантида» (2004–2009) и другие проекты. Решение о возрождении франшизы было принято после покупки Amazon студии MGM в 2022 году.

Расскажите друзьям