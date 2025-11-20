Amazon выпустит новый сериал по «Звездным вратам»

Amazon заказал сериал по «Звездным вратам» спустя более чем 25 лет после выхода первого проекта по вселенной. Об этом сообщает Variety.
Проектом руководит Мартин Геро, начавший карьеру в оригинальной телевизионной франшизе «Звездные врата». Детали сюжета пока хранятся в строжайшем секрете, но известно, что к проекту привлечены ключевые создатели оригинальной вселенной.
Мартин Геро, который будет сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером, поделился эмоциями: «Двадцать лет назад моей первой настоящей работой на телевидении была должность сценариста в сериале „Звездные врата: Атлантида“.
Я провел пять лет во франшизе, работая над всеми тремя сериалами. „Звездные врата“ научили меня всему. Я невероятно рад, что Amazon MGM Studios доверили мне руководство следующей фазой этой невероятной франшизы».
В команду исполнительных продюсеров вошли соавторы оригинального фильма 1994 года, среди которых режиссер Роланд Эммерих и сценарист Дин Девлин. Консультантами проекта станут Брэд Райт и Джо Маллоцци — ветераны франшизы, руководившие предыдущими сериалами.
Франшиза «Звездные врата» началась с фильма 1994 года с Куртом Расселлом и Джеймсом Спейдером. С 1997 по 2007 год выходил сериал «Звездные врата: SG-1» с Ричардом Дином Андерсоном, за которым последовали «Звездные врата: Атлантида» (2004–2009) и другие проекты. Решение о возрождении франшизы было принято после покупки Amazon студии MGM в 2022 году.