Биографический фильм «Кристи» о боксерше Кристи Мартин с Сидни Суини в главной роли установил антирекорд по падению сборов во второй уикенд, сообщает Entertainment Weekly.
В первый уикенд картина собрала всего 1,3 млн в прокате, а на второй неделе — 108 тыс. долларов, т. е. обвал составил 91,7%. За это время фильм был снят с проката в 1200 кинотеатрах.
После первого уикенда Суини опубликовала в соцсетях пост, в котором поделилась, что гордится фильмом «Кристи». Она написала, что кинематографисты «не всегда создают искусство только ради цифр».
Байопик рассказывает историю Кристи Мартин — первой женщины, вошедшей в Международный зал славы бокса. Ее детство было непростым, а в 22 года она вышла замуж за мужчину вдвое старше себя. Он подвергавшем женщину эмоциональному и физическому насилию.
Когда Мартин решила уйти от мужчины, тот попытался ее убить: нанес ей несколько ножевых и по меньшей мере одно огнестрельное ранение. Мартин пережила нападение. Позднее она повторно вступила в брак. Спустя несколько лет после этого бывший муж Кристи скончался в тюрьме.