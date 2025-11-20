Две утраченные композиции Баха исполнили впервые за 320 лет
Вышел трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
С 1 марта алкоголь в общепите во дворах Подмосковья можно будет купить только в течение двух часов
Американскую «Игру в кальмара» начнут снимать в 2026 году
38% зумеров считают себя поколением, которое привносит новые ценности на рынок труда
Сеть магазинов одежды Modis собирается стать банкротом
Режиссер «Истории игрушек-5» Эндрю Стэнтон считает, что у франшизы нет предела для продолжений
Суд отклонил иск о сексуализированном насилии к Вину Дизелю из‑за юридического вопроса
«Яндекс» проводит эксперимент по развитию сознания у ИИ
Роман Стивена Кинга «Оно» исчез с крупных российских маркетплейсов и из книжных магазинов
Джонатан Бейли написал письмо самому себе в прошлом
French Montana выступит в Москве в 2026 году
«Друзья» выложили последние 8 серий спин-оффа «Джоуи». Сериал закрыли 19 лет назад
Ветеринар рассказала о полной реабилитации кошки Муси, спасенной у «Ласточкина гнезда»
Кевин Спейси стал бездомным после скандала с харассментом: «Я живу в отелях и Airbnb»
Amazon выпустит новый сериал по «Звездным вратам»
Шоураннер «Бойся ходячих мертвецов» подал в суд на AMC из‑за невыплаченной прибыли
Трамп подписал закон о рассекречивании документов Джеффри Эпштейна
Дейзи Ридли спасается от зомби в трейлере фильма «Мы хороним мертвых»
Сидни Суини собирает сплетни для Аманды Сейфрид в отрывке «Горничной»
Letterboxd запустит Video Store — аренду фильмов внутри платформы
«Ночи в стиле буги» Пола Томаса Андерсона выйдут в 4K
Реставрацию петербургского кинотеатра «Аврора» начнут следующей осенью
Компания FoloToy сняла с продаж плюшевого медведя с ИИ, который обсуждал с детьми секс и наркотики
В «Симпсонах» убили одного из старейших второстепенных персонажей
Вышел новый трейлер «Хронологии воды» — режиссерского дебюта Кристен Стюарт
В США мужчина прославился в соцсетях после того, как кто‑то просматривал его резюме на концерте
Дженнифер Лоуренс рекомендует смотреть новый фильм Пола Томаса Андерсона в кинотеатре

«Кристи» с Сидни Суини установил антирекорд по сборам во второй уикенд — падение составило 91,7%

Фото: Anonymous Content

Биографический фильм «Кристи» о боксерше Кристи Мартин с Сидни Суини в главной роли установил антирекорд по падению сборов во второй уикенд, сообщает Entertainment Weekly.

В первый уикенд картина собрала всего 1,3 млн в прокате, а на второй неделе — 108 тыс. долларов, т. е. обвал составил 91,7%. За это время фильм был снят с проката в 1200 кинотеатрах.

После первого уикенда Суини опубликовала в соцсетях пост, в котором поделилась, что гордится фильмом «Кристи». Она написала, что кинематографисты «не всегда создают искусство только ради цифр».

Байопик рассказывает историю Кристи Мартин — первой женщины, вошедшей в Международный зал славы бокса. Ее детство было непростым, а в 22 года она вышла замуж за мужчину вдвое старше себя. Он подвергавшем женщину эмоциональному и физическому насилию.

Когда Мартин решила уйти от мужчины, тот попытался ее убить: нанес ей несколько ножевых и по меньшей мере одно огнестрельное ранение. Мартин пережила нападение. Позднее она повторно вступила в брак. Спустя несколько лет после этого бывший муж Кристи скончался в тюрьме.

Расскажите друзьям