Шоураннер «Бойся ходячих мертвецов» подал в суд на AMC из‑за невыплаченной прибыли

Согласно судебным документам, Эриксон, создававший спин-офф вместе с Робертом Киркманом в 2015 году, не получил никаких отчислений от прибыли, в то время как другие участники проекта якобы заработали на шоу до 67 млн долларов. При этом сама телекомпания заявляет, что сериал якобы остается убыточным с дефицитом в 185 млн долларов.