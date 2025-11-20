Шоураннер «Бойся ходячих мертвецов» подал в суд на AMC из‑за невыплаченной прибыли

Соавтор и экс-шоураннер сериала «Бойся ходячих мертвецов» Дейв Эриксон обвинил AMC Networks в отказе в выплате его доли прибыли. Об этом сообщает Variety.
Эриксон стал седьмым продюсером «Ходячих мертвецов» за последние десять лет, который обвинил кабельную сеть в использовании «голливудских бухгалтерских уловок», чтобы уклониться от выплаты.
Согласно судебным документам, Эриксон, создававший спин-офф вместе с Робертом Киркманом в 2015 году, не получил никаких отчислений от прибыли, в то время как другие участники проекта якобы заработали на шоу до 67 млн долларов. При этом сама телекомпания заявляет, что сериал якобы остается убыточным с дефицитом в 185 млн долларов.
Основное обвинение заключается в том, что AMC, будучи одновременно производителем и дистрибьютором сериала, искусственно занижает прибыль через внутренние лицензионные платежи. В иске это названо «вопиющим проступком», лишающим Эриксона десятков миллионов долларов, причитающихся ему по контракту.
В 2013 году Фрэнк Дарабонт, создатель оригинального сериала, выиграл дело против AMC на 200 млн долларов. В 2017 году Роберт Киркман и другие продюсеры также подали аналогичный иск, который до сих пор рассматривается в суде.
Представители AMC категорически отвергли претензии, назвав новый иск «беспочвенной попыткой вытянуть деньги». Адвокат сети Оррин Снайдер заявил, что компания «полностью выплатила все причитающиеся средства» по контрактам, согласованным «самыми опытными юристами Голливуда».