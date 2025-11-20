Бывшие сотрудницы «Насилию.нет» обвинили руководительницу центра Анну Ривину в абьюзе

Она написала: «У меня отвалилась челюсть: я потратила кучу рабочего времени, чтобы сделать богатую Анну Ривину еще богаче. Она участвовала в премии по видеосвязи из отеля в Дубае, где она отдыхала на тот момент, у Анны в кабинете стояла роскошная дубовая мебель и компьютер Mac. Я не могла поверить, что эта богатая женщина обманула меня, чтобы накинуть себе еще пару сотен тысяч на очередной отдых, когда Центр так нуждался в деньгах. Эту премию дали за работу Центра, где работала не одна Анна. Если это была личная премия, Анне нужно было заниматься ею самостоятельно. Я не работала ее персональной помощницей — моя зарплата состояла полностью из пожертвований Центру, и мое рабочее время было точно не для того, чтобы сделать Анну еще богаче».