Бывшие сотрудницы «Насилию.нет» обвинили руководительницу центра Анну Ривину в абьюзе

Иллюстрация: @di.anishchenko

Бывшие сотрудницы центра помощи пострадавшим от домашнего насилия «Насилию.нет»* рассказали о негативном опыте работы в организации: токсичной атмосфере и жестком стиле руководства. Первой об этом написала Диана Анищенко, ранее занимавшаяся фандрайзингом. Затем на публикацию откликнулись еще несколько бывших работниц, которые описали схожий опыт взаимодействия с директрисой центра Анной Ривиной*.

Анищенко, работавшая в организации в 2020–2021 годах, рассказала, что регулярно сталкивалась с эмоциональным давлением и публичными унижениями перед коллегами. По ее словам, плач работниц был регулярным явлением: «В Центре еженедельно кто-то из команды плакал после нападок Ривиной. Никто не знал, что может вывести Анну из себя. Например, она довела администраторку до слез за то, что та выкинула какой-то канцелярский мусор в мусорку в туалетной комнате, и это теперь увидят посетители».

Инициатива сотрудников, как пишет Анищенко, присваивалась руководством. Например, идея разместить по Москве крупные плакаты о работе Центра принадлежала ей. Ривина, как утверждает Анищенко, отнеслась к предложению прохладно, но позже поехала фотографироваться с плакатами вместе с командой, не пригласив автора идеи. Анищенко утверждает, что ее не поблагодарили за проект, а в публичных заявлениях инициативу приписали руководству.

По словам бывшей сотрудницы, признание центра иностранным агентом не стало для команды неожиданностью, и они заранее подготовили посты-объявления для ресурсов центра. Однако, как рассказывает Анищенко, коллектив узнал о решении из поста Анны Ривиной в соцсетях — и внимание аудитории ушло к странице руководительницы, а не к медиа, которое пыталась развивать команда центра.

Фандрайзер также работала над заявкой, видеосъемкой, рассылкой и продвижением голосования для премии «Headliner года». По словам Анищенко, после объявления победы Ривина написала, что премию получила она лично и отправила организаторам собственные банковские реквизиты, а не реквизиты центра. Анищенко пишет, это стало для нее шоком: она считала, что речь идет о награде за работу всей команды и о возможности привлечь средства в организацию, а не о личном гонораре руководительницы. Эта ситуация, по словам бывшей работницы, стала точкой, после которой она решила уволиться.

Она написала: «У меня отвалилась челюсть: я потратила кучу рабочего времени, чтобы сделать богатую Анну Ривину еще богаче. Она участвовала в премии по видеосвязи из отеля в Дубае, где она отдыхала на тот момент, у Анны в кабинете стояла роскошная дубовая мебель и компьютер Mac. Я не могла поверить, что эта богатая женщина обманула меня, чтобы накинуть себе еще пару сотен тысяч на очередной отдых, когда Центр так нуждался в деньгах. Эту премию дали за работу Центра, где работала не одна Анна. Если это была личная премия, Анне нужно было заниматься ею самостоятельно. Я не работала ее персональной помощницей — моя зарплата состояла полностью из пожертвований Центру, и мое рабочее время было точно не для того, чтобы сделать Анну еще богаче».

К рассказу Анищенко присоединились другие бывшие сотрудницы центра. Все они подчеркнули, что в «Насилию.нет» работали сильные и профессиональные женщины, которые действительно помогали пострадавшим от насилия. Именно поэтому, несмотря на тяжелый опыт взаимодействия с Ривиной, они воздерживались от публичных обвинений — многие опасались навредить делу.

Юлия Арнаутова написала, что «за два года работы [в центре] видела столько слез и нечистоплотных увольнений» и уволилась после объявления на планерке о назначении нового пиар-директора.

Татьяна Орлова рассказала, что ее волонтерскую команду уволили «на повышенных тонах», после чего она вместе с коллегами создала проект «НеТерпи». Еще одна бывшая сотрудница Варвара Пикулева сказала, что за восемь месяцев работы увидела «невообразимую текучку» и «давление на талантливых сотрудниц».

Она написала: «Я видела, как руководство обращается с теми, кто делает работу важнее и лучше моей. Текучка была невообразимая, а те, кто долго удерживались на своем месте, учились предсказывать желания начальства и ходить, что называется, on eggshells».

* Минюст признал «Насилию.нет» иностранным агентом в декабре 2020 года. Саму Ривину внесли в реестр иноагентов в феврале 2023 года.

