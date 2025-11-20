Трамп подписал закон о рассекречивании документов Джеффри Эпштейна

Две утраченные композиции Баха исполнили впервые за 320 лет
Вышел трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
С 1 марта алкоголь в общепите во дворах Подмосковья можно будет купить только в течение двух часов
Американскую «Игру в кальмара» начнут снимать в 2026 году
38% зумеров считают себя поколением, которое привносит новые ценности на рынок труда
Сеть магазинов одежды Modis собирается стать банкротом
Режиссер «Истории игрушек-5» Эндрю Стэнтон считает, что у франшизы нет предела для продолжений
Суд отклонил иск о сексуализированном насилии к Вину Дизелю из‑за юридического вопроса
«Яндекс» проводит эксперимент по развитию сознания у ИИ
Роман Стивена Кинга «Оно» исчез с крупных российских маркетплейсов и из книжных магазинов
Джонатан Бейли написал письмо самому себе в прошлом
French Montana выступит в Москве в 2026 году
«Друзья» выложили последние 8 серий спин-оффа «Джоуи». Сериал закрыли 19 лет назад
Ветеринар рассказала о полной реабилитации кошки Муси, спасенной у «Ласточкина гнезда»
Кевин Спейси стал бездомным после скандала с харассментом: «Я живу в отелях и Airbnb»
Amazon выпустит новый сериал по «Звездным вратам»
Шоураннер «Бойся ходячих мертвецов» подал в суд на AMC из‑за невыплаченной прибыли
«Кристи» с Сидни Суини установил антирекорд по сборам во второй уикенд — падение составило 91,7%
Дейзи Ридли спасается от зомби в трейлере фильма «Мы хороним мертвых»
Сидни Суини собирает сплетни для Аманды Сейфрид в отрывке «Горничной»
Letterboxd запустит Video Store — аренду фильмов внутри платформы
«Ночи в стиле буги» Пола Томаса Андерсона выйдут в 4K
Реставрацию петербургского кинотеатра «Аврора» начнут следующей осенью
Компания FoloToy сняла с продаж плюшевого медведя с ИИ, который обсуждал с детьми секс и наркотики
В «Симпсонах» убили одного из старейших второстепенных персонажей
Вышел новый трейлер «Хронологии воды» — режиссерского дебюта Кристен Стюарт
В США мужчина прославился в соцсетях после того, как кто‑то просматривал его резюме на концерте
Дженнифер Лоуренс рекомендует смотреть новый фильм Пола Томаса Андерсона в кинотеатре

Трамп подписал закон о рассекречивании документов Джеффри Эпштейна

Фото: realdonaldtrump

Президент США Дональд Трамп заявил о подписании закона, обязывающего Министерство юстиции опубликовать материалы расследования по делу Джеффри Эпштейна. Решение было принято после единогласного одобрения инициативы обеими палатами конгресса.

В своем посте в социальной сети Truth Social президент сообщил, что лично инициировал данный законодательный акт, обратившись к спикеру палаты представителей Майку Джонсону и лидеру сенатского большинства Джону Туну. 

«Благодаря этой просьбе голоса в пользу принятия законопроекта были почти единогласными. По моему указанию Министерство юстиции уже передало конгрессу около пятидесяти тысяч страниц документов», — отметил он.

Изначально Трамп выступал против публикации материалов, но изменил свою позицию, после того как стало ясно, что республиканцы в палате представителей присоединятся к демократам для принятия закона.

Накануне Трамп потребовал от Министерства юстиции начать расследование в отношении Билла Клинтона и других демократов, упомянутых в переписке, опубликованной на прошлой неделе комитетом по надзору палаты представителей. 

При этом, согласно опубликованным документам, сам Трамп упоминается в материалах, связанных с Эпштейном, более тысячи раз. Наблюдатели выражают опасения, что расследование против демократов может быть использовано как предлог для ограничения доступа к полному архиву по делу Эпштейна.

Финансиста Джеффри Эпштейна обвинили в организации проституции и осудили за изнасилование несовершеннолетней в 2006 году. В 2019 году он был задержан повторно за организацию торговли девушками и подростками, во время рассмотрения дела его нашли мертвым в тюремной камере.

Эпштейну грозило до 45 лет лишения свободы. Его смерть породила огромное количество теорий заговора: люди утверждали, что Эпштейн не совершал суицида, как было заявлено в официальной версии, а был убит из‑за информации, которую знал об элите страны.

Несмотря на смерть, ФБР не опубликовало все доступные материалы по делу Эпштейна. Сделать это обещал новый глава ведомства Кэш Пател. В документах содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов, в том числе Дональд Трамп. Появление в этих документах тех или иных политиков или бизнесменов не означает их причастности к совершению сексуальных преступлений, хотя позволяет их оппонентам спекулировать на теме их возможного соучастия.

Расскажите друзьям