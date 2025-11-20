Трамп подписал закон о рассекречивании документов Джеффри Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил о подписании закона, обязывающего Министерство юстиции опубликовать материалы расследования по делу Джеффри Эпштейна. Решение было принято после единогласного одобрения инициативы обеими палатами конгресса.
В своем посте в социальной сети Truth Social президент сообщил, что лично инициировал данный законодательный акт, обратившись к спикеру палаты представителей Майку Джонсону и лидеру сенатского большинства Джону Туну.
«Благодаря этой просьбе голоса в пользу принятия законопроекта были почти единогласными. По моему указанию Министерство юстиции уже передало конгрессу около пятидесяти тысяч страниц документов», — отметил он.
Изначально Трамп выступал против публикации материалов, но изменил свою позицию, после того как стало ясно, что республиканцы в палате представителей присоединятся к демократам для принятия закона.
Накануне Трамп потребовал от Министерства юстиции начать расследование в отношении Билла Клинтона и других демократов, упомянутых в переписке, опубликованной на прошлой неделе комитетом по надзору палаты представителей.
При этом, согласно опубликованным документам, сам Трамп упоминается в материалах, связанных с Эпштейном, более тысячи раз. Наблюдатели выражают опасения, что расследование против демократов может быть использовано как предлог для ограничения доступа к полному архиву по делу Эпштейна.
Финансиста Джеффри Эпштейна обвинили в организации проституции и осудили за изнасилование несовершеннолетней в 2006 году. В 2019 году он был задержан повторно за организацию торговли девушками и подростками, во время рассмотрения дела его нашли мертвым в тюремной камере.
Эпштейну грозило до 45 лет лишения свободы. Его смерть породила огромное количество теорий заговора: люди утверждали, что Эпштейн не совершал суицида, как было заявлено в официальной версии, а был убит из‑за информации, которую знал об элите страны.
Несмотря на смерть, ФБР не опубликовало все доступные материалы по делу Эпштейна. Сделать это обещал новый глава ведомства Кэш Пател. В документах содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов, в том числе Дональд Трамп. Появление в этих документах тех или иных политиков или бизнесменов не означает их причастности к совершению сексуальных преступлений, хотя позволяет их оппонентам спекулировать на теме их возможного соучастия.