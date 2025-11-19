Дейзи Ридли спасается от зомби в трейлере фильма «Мы хороним мертвых»

Сюжет разворачивается вокруг девушки Авы (Дейзи Ридли), которая после военной катастрофы отправляется на поиски пропавшего мужа. Чтобы добраться до зараженной зоны, она присоединяется к «отряду по извлечению тел». Однако на своем пути она обнаруживает мертвых, которые не только восстали из могил, но и вышли на охоту на живых.