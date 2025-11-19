В США золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за 12,1 млн долларов
Дейзи Ридли спасается от зомби в трейлере фильма «Мы хороним мертвых»

Фото: Vertical

Студия Vertical показала трейлер триллера «Мы хороним мертвых» с Дейзи Ридли в главной роли. Картина появится в прокате 2 января в США и 5 февраля в Австралии и Новой Зеландии.

Сюжет разворачивается вокруг девушки Авы (Дейзи Ридли), которая после военной катастрофы отправляется на поиски пропавшего мужа. Чтобы добраться до зараженной зоны, она присоединяется к «отряду по извлечению тел». Однако на своем пути она обнаруживает мертвых, которые не только восстали из могил, но и вышли на охоту на живых.

Видео: Vertical

Режиссером выступил Зак Хилдич («1922», «Последние часы»). Он же написал сценарий триллера. Вместе с Ридли в фильме снялись Брентон Туэйтс («Посвященный») и Марк Коулс Смит (сериал 2018 года «Пикник у Висячей скалы»).

Съемки ленты прошли в Австралии в 2024 году. Впервые «Мы хороним мертвых» показали в ноябре 2024 года на кинофестивале в Аделаиде. На платформе Rotten Tomatoes у проекта 89% положительных рецензий. 

