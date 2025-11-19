В США золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за 12,1 млн долларов
Сидни Суини собирает сплетни для Аманды Сейфрид в отрывке «Горничной»

Фото: Lionsgate

Издание Entertainment Weekly опубликовало эксклюзивный отрывок из фильма «Горничная» с Амандой Сейфрид и Сидни Суини. Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 19 декабря, а в российский — 8 января.

В основе сценария фильма — роман Фриды МакФадден. По сюжету молодая девушка Милли (Сидни Суини) устраивается домработницей в дом богатой пары — Нины (Аманда Сейфрид) и Эндрю (Брэндон Скленар). Постепенно девушка понимает, что хозяева не такие безобидные, как кажутся на первый взгляд.

В опубликованном фрагменте героиня Сейфрид делится с подругами, что им с мужем вскоре понадобится няня, так как они планируют визит к специалисту по фертильности. Едва она отходит, подруги начинают обсуждать ее внешность. Этот разговор подслушивает героиня Суини, делая вид, что наливает женщинам чай.

Видео: @entertainmentweekly

Режиссером проекта выступил Пол Фейг, известный по фильмам «Простая просьба», «Девичник в Вегасе», «Рождество на двоих» и ремейку «Охотников за привидениями» 2016 года. Постановщик также поделился страницами сценария с показанной сценой.

1/2
© @entertainmentweekly
2/2
© @entertainmentweekly
