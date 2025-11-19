Сидни Суини собирает сплетни для Аманды Сейфрид в отрывке «Горничной»

Издание Entertainment Weekly опубликовало эксклюзивный отрывок из фильма «Горничная» с Амандой Сейфрид и Сидни Суини. Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 19 декабря, а в российский — 8 января.
В основе сценария фильма — роман Фриды МакФадден. По сюжету молодая девушка Милли (Сидни Суини) устраивается домработницей в дом богатой пары — Нины (Аманда Сейфрид) и Эндрю (Брэндон Скленар). Постепенно девушка понимает, что хозяева не такие безобидные, как кажутся на первый взгляд.
В опубликованном фрагменте героиня Сейфрид делится с подругами, что им с мужем вскоре понадобится няня, так как они планируют визит к специалисту по фертильности. Едва она отходит, подруги начинают обсуждать ее внешность. Этот разговор подслушивает героиня Суини, делая вид, что наливает женщинам чай.
Режиссером проекта выступил Пол Фейг, известный по фильмам «Простая просьба», «Девичник в Вегасе», «Рождество на двоих» и ремейку «Охотников за привидениями» 2016 года. Постановщик также поделился страницами сценария с показанной сценой.