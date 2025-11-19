В начале декабря на синефильской платформе Letterboxd появится раздел Video Store, позволяющий брать фильмы в аренду. Разработчики сравнивают новую функцию с полкой «Выбор сотрудников» в видеопрокате.
Фильмы будут распределены по тематическим разделам-полкам:
- яркие фестивальные новинки;
- долгожданные фильмы, наконец-то ставшие доступными;
- реставрации и забытые жемчужины, которые стоит переоткрыть;
- ограниченные по времени предложения — эксклюзивные превью и невышедшие редкие фильмы (доступны всего несколько дней).
Сервис будет доступен на всех типах устройств: в приложениях для iOS, Android, Apple TV, Android TV, а также через Chromecast и Airplay. Стоимость аренды будет зависеть от региона пользователя.
Чтобы порекомендовать фильм для добавления Video Store, достаточно создать список и добавить в него тег #letterboxd-video-store.