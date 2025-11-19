В США золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за 12,1 млн долларов
Дейзи Ридли спасается от зомби в трейлере фильма «Мы хороним мертвых»
Сидни Суини собирает сплетни для Аманды Сейфрид в отрывке «Горничной»
«Ночи в стиле буги» Пола Томаса Андерсона выйдут в 4K
Реставрацию петербургского кинотеатра «Аврора» начнут следующей осенью
Компания FoloToy сняла с продаж плюшевого медведя с ИИ, который обсуждал с детьми секс и наркотики
В «Симпсонах» убили одного из старейших второстепенных персонажей
Вышел новый трейлер «Хронологии воды» — режиссерского дебюта Кристен Стюарт
В США мужчина прославился в соцсетях после того, как кто‑то просматривал его резюме на концерте
Дженнифер Лоуренс рекомендует смотреть новый фильм Пола Томаса Андерсона в кинотеатре
В Москве пройдет финал чемпионата True Tech Champ с робофайтингом и интеллектуальной качалкой
Те, кто активно взаимодействует с короткими видео, медленнее реагируют на новую информацию
Ученые установили возраст камня Дмитрия Донского на Куликовом поле
Британские ученые создали кнопку, с помощью которой собаки могут включить чайник
D4vd стал подозреваемым в деле об убийстве 15-летней девушки
Rostic’s запустил в Москве тестовые кафе с бабл-ти и выпечкой
Кевин Костнер рассматривается на роль Билла Клинтона в сериале «United»
В Саратовской области запретили детям заходить в магазины, где продают табак, кальяны и вейпы
В России вырос спрос на елочные игрушки с героями советских мультфильмов
Аналитики: россияне стали в три раза чаще заказывать товары из‑за рубежа на распродажах
Сериал «Скрежет металла» продлили на третий сезон
Roblox введет обязательную проверку возраста по фото для доступа к чатам
При вводе в Google «Марти Великолепный» по странице летит дирижабль
Письмо к Роуз от настоящего Джека Доусона с «Титаника» выставят на аукцион
Ученые выяснили, что первый поцелуй произошел 21 млн лет назад
Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ девятиклассников
Картину Климта продали за рекордные 236 млн долларов на аукционе Sotheby’s
Продажи корейского напитка соджу в России выросли на 105%

Letterboxd запустит Video Store — аренду фильмов внутри платформы

Фото: «Иноекино»

В начале декабря на синефильской платформе Letterboxd появится раздел Video Store, позволяющий брать фильмы в аренду. Разработчики сравнивают новую функцию с полкой «Выбор сотрудников» в видеопрокате.

Фильмы будут распределены по тематическим разделам-полкам:

  • яркие фестивальные новинки;
  • долгожданные фильмы, наконец-то ставшие доступными;
  • реставрации и забытые жемчужины, которые стоит переоткрыть;
  • ограниченные по времени предложения — эксклюзивные превью и невышедшие редкие фильмы (доступны всего несколько дней).

Сервис будет доступен на всех типах устройств: в приложениях для iOS, Android, Apple TV, Android TV, а также через Chromecast и Airplay. Стоимость аренды будет зависеть от региона пользователя.

Чтобы порекомендовать фильм для добавления Video Store, достаточно создать список и добавить в него тег #letterboxd-video-store.

