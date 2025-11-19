Появился постер фильма «Момент» о Charli XCX

В США золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за 12,1 млн долларов
Дейзи Ридли спасается от зомби в трейлере фильма «Мы хороним мертвых»
Сидни Суини собирает сплетни для Аманды Сейфрид в отрывке «Горничной»
Letterboxd запустит Video Store — аренду фильмов внутри платформы
«Ночи в стиле буги» Пола Томаса Андерсона выйдут в 4K
Реставрацию петербургского кинотеатра «Аврора» начнут следующей осенью
Компания FoloToy сняла с продаж плюшевого медведя с ИИ, который обсуждал с детьми секс и наркотики
В «Симпсонах» убили одного из старейших второстепенных персонажей
Вышел новый трейлер «Хронологии воды» — режиссерского дебюта Кристен Стюарт
В США мужчина прославился в соцсетях после того, как кто‑то просматривал его резюме на концерте
Дженнифер Лоуренс рекомендует смотреть новый фильм Пола Томаса Андерсона в кинотеатре
В Москве пройдет финал чемпионата True Tech Champ с робофайтингом и интеллектуальной качалкой
Те, кто активно взаимодействует с короткими видео, медленнее реагируют на новую информацию
Ученые установили возраст камня Дмитрия Донского на Куликовом поле
Британские ученые создали кнопку, с помощью которой собаки могут включить чайник
D4vd стал подозреваемым в деле об убийстве 15-летней девушки
Rostic’s запустил в Москве тестовые кафе с бабл-ти и выпечкой
Кевин Костнер рассматривается на роль Билла Клинтона в сериале «United»
В Саратовской области запретили детям заходить в магазины, где продают табак, кальяны и вейпы
В России вырос спрос на елочные игрушки с героями советских мультфильмов
Аналитики: россияне стали в три раза чаще заказывать товары из‑за рубежа на распродажах
Сериал «Скрежет металла» продлили на третий сезон
Roblox введет обязательную проверку возраста по фото для доступа к чатам
При вводе в Google «Марти Великолепный» по странице летит дирижабль
Письмо к Роуз от настоящего Джека Доусона с «Титаника» выставят на аукцион
Ученые выяснили, что первый поцелуй произошел 21 млн лет назад
Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ девятиклассников
Картину Климта продали за рекордные 236 млн долларов на аукционе Sotheby’s

Появился постер фильма «Момент» о Charli XCX

Фото: Snoot Entertainment

Американская певица Charli XCX опубликовала постер фильма «Момент». Производством занимается кинокомпания A24. Премьера ожидается в 2026 году.

Проект основан на оригинальной идее певицы. Картина расскажет о том, как находящаяся на пике поп-звезда справляется со сложностями славы, давлением индустрии — и готовится к «Brat Tour».

Режиссером выступит Эйдан Замири, ранее работавший с FKA Twigs, Vivienne Westwood, Loewe, Nike, H&M, Off White и другими брендами. Сценарий написан им в соавторстве с Берти Брандесом. Саундтрек создаст давний соратник Charli XCX продюсер Эй Джи Кук, работавший с ней над «Brat».

© @charli_xcx

В картине, помимо самой Charli XCX, сыграют Розанна Аркетт («После работы»), Джейми Деметриу («Дрянь»), Ариель Домбаль («Полина на пляже»), Трю Маллен («Подай знак»), Ричард Перес («Медики Чикаго»), Айзек Пауэлл («Франшиза»), Рейчел Сеннотт («Шалом, папик!»), Риш Шах («Overcompensating»), Александер Скарсгорд («Большая маленькая ложь»), Майкл Уоркай («Моя леди Джейн»), а также рэпер Шайгерл, бьюти-редактор Vogue Тиш Вайншток, стилист Мел Оттенберг, комик Кейт Берлант, модели Хейли Бентон Гейтс и Кайли Дженнер.

О создании фильма «Момент» стало известно в январе. Тогда же сообщили, что лента станет первым проектом продюсерской компании Charli XCX — Studio365. В октябре появился первый тизер.

