«Ночи в стиле буги» Пола Томаса Андерсона выйдут в 4K

Культовая картина Пола Томаса Андерсона «Ночи в стиле буги» готовится к релизу в формате 4K. С 15 декабря фильм 1997 года станет доступен для покупки в цифровом качестве 4K и в виде стилбука. Об этом сообщает New Musical Express.
В состав нового издания войдут записи двух разговоров American Cinematheque. В одном участвуют Андерсон и актер Джон Си Райлли, в другом — только Андерсон.
Кроме того, будут представлены ранее выпущенные материалы: комментарии создателей и актеров, 30 минут удаленных сцен, клип Майкла Пенна «Try» и подборка «The John C.Reilly Files» с дополнительными 35 минутами неудавшихся дублей.
Сюжет «Ночей в стиле буги» разворачивается в долине Сан-Фернандо в 1977 году. Главный герой — посудомойщик Эдди Адамс, позднее выбирающий себе псевдоним Дирк Дигглер. Он становится успешной порнозвездой, покупает модную одежду, обувь, квартиру и спорткар. Позже порноимперия его начальника Джека начинает рушиться, а Дирк погружается в пучину зависимостей.
Главные роли в фильме исполнили Марк Уолберг («Третий лишний»), Берт Рейнолдс («Полицейский и бандит»), Джон Си Райлли («Сводные братья») и Джулианна Мур («Май декабрь»).