«Ночи в стиле буги» Пола Томаса Андерсона выйдут в 4K

Культовая картина Пола Томаса Андерсона «Ночи в стиле буги» готовится к релизу в формате 4K. С 15 декабря фильм 1997 года станет доступен для покупки в цифровом качестве 4K и в виде стилбука. Об этом сообщает New Musical Express.