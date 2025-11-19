В США золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за 12,1 млн долларов
Реставрацию петербургского кинотеатра «Аврора» начнут следующей осенью

Фото: @Piotrovsky

Реставрация кинотеатра «Аврора» в Санкт-Петербурге начнется осенью 2026 года. Работы планируют завершить к 2028 году. Об этом в личном телеграм-канале написал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Проект включает в себя восстановление исторического облика помещений. Скульптура «Аврора в бочке» вернется на свое историческое место, в главное фойе. Там она находилась в 1920-е годы. По архивным фотографиям восстановят и другие утраченные детали: трапециевидные глубокие кессоны потолков и пропилеи из сдвоенных колонн со стилизованными капителями.

1/4
© @Piotrovsky
2/4
© @Piotrovsky
3/4
© @Piotrovsky
4/4
© @Piotrovsky

В кинотеатре появится гардероб, а кинобар переедет на свое первоначальное место в Белое фойе. Будут заменены инженерные коммуникации здания, системы электричества, водоснабжения. В обоих кинозалах обновят оборудование. При этом в Большом зале не только заменят технику, но и увеличат размер экрана.

На период проведения работ график работы кинотеатра может быть изменен. Директриса «Авроры» Софья Нестеренко рассказала ТАСС, что «режим работы кинотеатра во время ремонта прорабатывается».

