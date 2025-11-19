Реставрацию петербургского кинотеатра «Аврора» начнут следующей осенью

Проект включает в себя восстановление исторического облика помещений. Скульптура «Аврора в бочке» вернется на свое историческое место, в главное фойе. Там она находилась в 1920-е годы. По архивным фотографиям восстановят и другие утраченные детали: трапециевидные глубокие кессоны потолков и пропилеи из сдвоенных колонн со стилизованными капителями.