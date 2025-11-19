Компания FoloToy сняла с продаж плюшевого медведя с ИИ, который обсуждал с детьми секс и наркотики

Исследователи из Public Interest Research Group опубликовали отчет, в котором протестировали три игрушки для детей в возрасте от 3 до 12 лет, которые созданы на базе больших языковых моделей. Больше всего экспертов удивили плюшевые мишки Кумма FoloToy, которые подтвердили «самые худшие опасения, которые только можно было представить».