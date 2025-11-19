В США золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за 12,1 млн долларов
Реставрацию петербургского кинотеатра «Аврора» начнут следующей осенью
В «Симпсонах» убили одного из старейших второстепенных персонажей
Вышел новый трейлер «Хронологии воды» — режиссерского дебюта Кристен Стюарт
В США мужчина прославился в соцсетях после того, как кто‑то просматривал его резюме на концерте
Дженнифер Лоуренс рекомендует смотреть новый фильм Пола Томаса Андерсона в кинотеатре
В Москве пройдет финал чемпионата True Tech Champ с робофайтингом и интеллектуальной качалкой
Те, кто активно взаимодействует с короткими видео, медленнее реагируют на новую информацию
Ученые установили возраст камня Дмитрия Донского на Куликовом поле
Британские ученые создали кнопку, с помощью которой собаки могут включить чайник
D4vd стал подозреваемым в деле об убийстве 15-летней девушки
Rostic’s запустил в Москве тестовые кафе с бабл-ти и выпечкой
Кевин Костнер рассматривается на роль Билла Клинтона в сериале «United»
В Саратовской области запретили детям заходить в магазины, где продают табак, кальяны и вейпы
В России вырос спрос на елочные игрушки с героями советских мультфильмов
Аналитики: россияне стали в три раза чаще заказывать товары из‑за рубежа на распродажах
Сериал «Скрежет металла» продлили на третий сезон
Roblox введет обязательную проверку возраста по фото для доступа к чатам
При вводе в Google «Марти Великолепный» по странице летит дирижабль
Письмо к Роуз от настоящего Джека Доусона с «Титаника» выставят на аукцион
Ученые выяснили, что первый поцелуй произошел 21 млн лет назад
Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ девятиклассников
Картину Климта продали за рекордные 236 млн долларов на аукционе Sotheby’s
Продажи корейского напитка соджу в России выросли на 105%
Дэниел Рэдклифф написал трогательное письмо новому Гарри Поттеру
В российских аэропортах заработали первые пункты миграционного контроля
В киноцентре «Октябрь» состоялся показ киноверсии спектакля «Воскресение»
Сеть «Хлеб насущный» практически прекратила работу

Компания FoloToy сняла с продаж плюшевого медведя с ИИ, который обсуждал с детьми секс и наркотики

Фото: Marina Shatskih/Unsplash

Плюшевых медведей компании FoloToy, которые работают на основе ИИ-модели ChatGPT от OpenAI, временно сняли с продажи. Игрушки уличили в небезопасных разговорах с детьми, пишет издание Futurism.

Исследователи из Public Interest Research Group опубликовали отчет, в котором протестировали три игрушки для детей в возрасте от 3 до 12 лет, которые созданы на базе больших языковых моделей. Больше всего экспертов удивили плюшевые мишки Кумма FoloToy, которые подтвердили «самые худшие опасения, которые только можно было представить».

Так, например, игрушка рассказывала малышам о наркотиках, а также как правильно зажигать спички и где найти ножи. Кроме того, она также делилась информацией о сексуальных фетишах. В частности, мишка рассказывал, что такое бондаж и ролевые игры, и в конце задавал вопрос: «Что бы тебе хотелось попробовать?»

После публикации отчета OpenAI заблокировала FoloToy доступ к своим моделям искусственного интеллекта. Компания также подтвердила, что изымает из продажи всю свою продукцию.

Развитие технологий ИИ за последний год резко ускорилось, затронув все сферы, от бизнеса и медицины до науки и образования. Против искусственного интеллекта активно выступают музыканты, работники российского кино, режиссеры и другие.

