На YouTube-канале The Forge появился новый трейлер фильма «Хронология воды». Его режиссером стала Кристен Стюарт. Картина выйдет в кинотеатрах в декабре, а в широкий прокат — в январе.
Лента снята по мотивам мемуаров Лидии Юкнавич. Она рассказывает историю юной пловчихи, борющейся с детской травмой и зависимостью. В конце концов она преодолевает трудности прошлого, переосмысливая свой жизненный опыт через писательство.
Главную роль в картине исполнила британская модель Имоджен Путс, известная по боевику «Need for Speed: Жажда скорости» и постапокалиптическим «28 неделям спустя» Хуана Карлоса Фреснадильо. В актерский состав также вошли Джим Белуши, Тора Берч, Чарли Кэррик, Сюзанна Флад, Ким Гордон и Том Стерридж.
Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. После этого кинокомпания The Forge приобрела права на показ фильма Стюарт в Северной Америке.
Денис Виленкин в рецензии для «Афиши Daily» написал про фильм так: «„Хронология воды“ — авангардный арт-фильм, вдохновленный лучшими: Деннисом Хоппером и его „Как гром среди ясного неба“, „Трахни меня“ Виржини Депант, „Техасской резней бензопилой“ Тоуба Хупера и самим фактом существования Винсента Галло. В то же время „Хронология воды“ — угловатая поэтическая фрустрация, где круги на воде сменяются брызгами от прыжков, а истерики — рефлексией».
Стюарт призналась, что главной трудностью в создании дебютного полного метра стал не недостаток опыта, а поиск финансирования: «Бытует этот бред, что [для создания фильма] нужно иметь опыт или что‑то вроде технической сноровки, это [мнение] просто защита для бизнеса. Это по-настоящему мужской взгляд на вещи. Как будто бы это что‑то сложное. Любой может снять фильм, если ему есть что сказать».
Недавно актриса также раскритиковала Голливуд за отношение к постановщикам-женщинам. Артистка отметила, что в США по-прежнему очень сложно «без фильтров» рассказывать истории, созданные женщинами и для женщин. Стюарт охарактеризовала это как катастрофу.