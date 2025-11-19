В США мужчина прославился в соцсетях после того, как кто‑то просматривал его резюме на концерте

В TikTok завирусилось видео, на котором мужчина на концерте Jonas Brothers в Буффало, штат Нью-Йорк, просматривает резюме человека по имени Скотт Келли. «Скотт Келли, твое резюме смотрели сегодня вечером на концерте Jonas Brothers. Удачи», — говорится в видео.
Ролик набрал более 55 млн просмотров. В комментариях пользователи хвалили Скотта, чтобы помочь ему скорее найти работу.
Джимми Фэллон и его команда разыскали Келли, чтобы тот встретился с группой на шоу «The Tonight Show». Ведущий попросил рассказать мужчину, как тот справился со свалившейся на него славой.
«Неделя выдалась интересной», — вспоминает Келли. «Понедельник, я сижу на занятиях по программе MBA, которую сейчас прохожу, и тут мне пишет приятель и говорит: „Чувак, ты становишься знаменитостью в TikTok“».
Это застало Келли врасплох, поскольку он не пользуется приложением. «Он присылает мне этот размытый скриншот и спрашивает: „Это твое резюме?“ Я отвечаю: „Нет, это не мое резюме!“» Но в течение 24 часов мой телефон взрывается от сообщений, так что я скачиваю TikTok, смотрю видео и думаю: „Да, это я“», — говорит Келли.
Скотт отметил, что человек по имени Брэндон Биерон, просматривавший его резюме на концерте, на самом деле связывался с ним в День ветеранов (11 ноября).
«Это было удивительно, потому что я получил случайное сообщение, открыл его и обнаружил, что этот человек есть в моих контактах», — сказал он. «Оказалось, мы с ним вместе проходили службу в армии в 2004 году».
Мужчина также пояснил, что, несмотря на то, что Биерон просматривал его резюме, он не подавал заявку на какую-либо вакансию. «[Биерон] добился больших успехов в своей карьере после службы в армии. Он президент компании Reimer и всегда стремится привлекать к работе опытных специалистов», — добавил Скотт.
Келли рассказал, что хоть и не ищет работу, но скоро встретится с Биероном. Он предложил ему поучаствовать в записи его собственного подкаста о национальной безопасности под названием «At the Water's Edge».
«Мы поговорим о том, что ветеранское сообщество может сделать для тех, кто уходит со службы. Потому что для большинства из нас это тяжело», — признался Скотт.
Келли также сообщил, что до этой истории не знал, кто такие Jonas Brothers. «Я никогда раньше о вас не слышал. Мне жена рассказала!» — заявил он и добавил, что теперь стал фанатом коллектива. Участники группы в ответ на это рассмеялись, и сказали, что не обижаются.