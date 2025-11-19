В США мужчина прославился в соцсетях после того, как кто‑то просматривал его резюме на концерте

В США золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за 12,1 млн долларов
Реставрацию петербургского кинотеатра «Аврора» начнут следующей осенью
Компания FoloToy сняла с продаж плюшевого медведя с ИИ, который обсуждал с детьми секс и наркотики
В «Симпсонах» убили одного из старейших второстепенных персонажей
Вышел новый трейлер «Хронологии воды» — режиссерского дебюта Кристен Стюарт
Дженнифер Лоуренс рекомендует смотреть новый фильм Пола Томаса Андерсона в кинотеатре
В Москве пройдет финал чемпионата True Tech Champ с робофайтингом и интеллектуальной качалкой
Те, кто активно взаимодействует с короткими видео, медленнее реагируют на новую информацию
Ученые установили возраст камня Дмитрия Донского на Куликовом поле
Британские ученые создали кнопку, с помощью которой собаки могут включить чайник
D4vd стал подозреваемым в деле об убийстве 15-летней девушки
Rostic’s запустил в Москве тестовые кафе с бабл-ти и выпечкой
Кевин Костнер рассматривается на роль Билла Клинтона в сериале «United»
В Саратовской области запретили детям заходить в магазины, где продают табак, кальяны и вейпы
В России вырос спрос на елочные игрушки с героями советских мультфильмов
Аналитики: россияне стали в три раза чаще заказывать товары из‑за рубежа на распродажах
Сериал «Скрежет металла» продлили на третий сезон
Roblox введет обязательную проверку возраста по фото для доступа к чатам
При вводе в Google «Марти Великолепный» по странице летит дирижабль
Письмо к Роуз от настоящего Джека Доусона с «Титаника» выставят на аукцион
Ученые выяснили, что первый поцелуй произошел 21 млн лет назад
Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ девятиклассников
Картину Климта продали за рекордные 236 млн долларов на аукционе Sotheby’s
Продажи корейского напитка соджу в России выросли на 105%
Дэниел Рэдклифф написал трогательное письмо новому Гарри Поттеру
В российских аэропортах заработали первые пункты миграционного контроля
В киноцентре «Октябрь» состоялся показ киноверсии спектакля «Воскресение»
Сеть «Хлеб насущный» практически прекратила работу

В США мужчина прославился в соцсетях после того, как кто‑то просматривал его резюме на концерте

Фото: скриншот из видео @your.girl.jen

В TikTok завирусилось видео, на котором мужчина на концерте Jonas Brothers в Буффало, штат Нью-Йорк, просматривает резюме человека по имени Скотт Келли. «Скотт Келли, твое резюме смотрели сегодня вечером на концерте Jonas Brothers. Удачи», — говорится в видео.

Ролик набрал более 55 млн просмотров. В комментариях пользователи хвалили Скотта, чтобы помочь ему скорее найти работу.

Видео: @your.girl.jen

Джимми Фэллон и его команда разыскали Келли, чтобы тот встретился с группой на шоу «The Tonight Show». Ведущий попросил рассказать мужчину, как тот справился со свалившейся на него славой.

«Неделя выдалась интересной», — вспоминает Келли. «Понедельник, я сижу на занятиях по программе MBA, которую сейчас прохожу, и тут мне пишет приятель и говорит: „Чувак, ты становишься знаменитостью в TikTok“».

Это застало Келли врасплох, поскольку он не пользуется приложением. «Он присылает мне этот размытый скриншот и спрашивает: „Это твое резюме?“ Я отвечаю: „Нет, это не мое резюме!“» Но в течение 24 часов мой телефон взрывается от сообщений, так что я скачиваю TikTok, смотрю видео и думаю: „Да, это я“», — говорит Келли.

Скотт отметил, что человек по имени Брэндон Биерон, просматривавший его резюме на концерте, на самом деле связывался с ним в День ветеранов (11 ноября).

«Это было удивительно, потому что я получил случайное сообщение, открыл его и обнаружил, что этот человек есть в моих контактах», — сказал он. «Оказалось, мы с ним вместе проходили службу в армии в 2004 году».

Видео: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Мужчина также пояснил, что, несмотря на то, что Биерон просматривал его резюме, он не подавал заявку на какую-либо вакансию. «[Биерон] добился больших успехов в своей карьере после службы в армии. Он президент компании Reimer и всегда стремится привлекать к работе опытных специалистов», — добавил Скотт.

Келли рассказал, что хоть и не ищет работу, но скоро встретится с Биероном. Он предложил ему поучаствовать в записи его собственного подкаста о национальной безопасности под названием «At the Water's Edge».

«Мы поговорим о том, что ветеранское сообщество может сделать для тех, кто уходит со службы. Потому что для большинства из нас это тяжело», — признался Скотт.

Келли также сообщил, что до этой истории не знал, кто такие Jonas Brothers.  «Я никогда раньше о вас не слышал. Мне жена рассказала!» — заявил он и добавил, что теперь стал фанатом коллектива. Участники группы в ответ на это рассмеялись, и сказали, что не обижаются.

Расскажите друзьям