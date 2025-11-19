В США золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за 12,1 млн долларов
Те, кто активно взаимодействует с короткими видео, медленнее реагируют на новую информацию

Активное взаимодействие с короткими видеороликами — постановка реакций, оставление комментариев — ухудшает концентрацию, выяснили китайские ученые. Статью опубликовали в журнале NeuroImage, основные тезисы пересказало издание PsyPost.

В опросе о привычках, связанных с короткими видео, приняли участие 319 человек. Их внимание оценивали с помощью поведенческого теста. 115 участников также прошли МРТ-обследование.

Снижение производительности выявили именно у тех, кто активно взаимодействовал с роликами, а не просто пассивно их просматривал. Испытуемые, которые лайкали и комментировали видео, хуже справлялись с задачами, требующими быстрой реакции на внезапные сигналы.

При этом другие компоненты внимания — ориентация в пространстве и исполнительный контроль — не пострадали из-за увлечения короткими видео.

Ученые, однако, добавляют, что серьезных нарушений концентрации обнаружено не было. Изменения не всегда ощутимы в повседневной жизни и могут проявляться только в ходе масштабных исследований.

«Для среднестатистического пользователя посыл [исследования] не в том, что короткие видео „безусловно плохи“, а в том, что интерактивное, многозадачное взаимодействие с ними может незначительно нагружать системы мозга, которые помогают нам оставаться бдительными», — пояснил соавтор исследования Гуанхуэй Чжай из Тяньцзиньского педагогического университета.

